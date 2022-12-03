為烏魯木齊火災事故悼念 年輕人街頭舉牌「領館人員下樓做核酸了」

11月30日，氣溫介乎5至8攝氏度之間，晚上七點的法蘭克福早已夜幕低垂。幾個年輕人站在Stresemannallee和Kennedyallee的十字路口用手機查看地圖。

「應該在那邊吧」，其中一個說道，「在領事館對面」。一個男生提著袋子，裡面裝著蠟燭和鮮花；還有一瓶可樂，是給自己路上喝的。「如果喊疆獨這類的口號，我可不會跟著喊」，他說。

「頭七」

當天是「11·24」烏魯木齊火災事故後的第七天，即「頭七」。有人發起了一場燭光悼念活動。組織者Y儘管以前就對維吾爾人的遭遇抱有同情，但這次感到有必要站出來發聲，不是由於狹隘的民族、地區情感，而是被上海烏魯木齊中路的悼念活動心理破防，被上海年輕人們的行為感動了。

上海和新疆有種說不清、道不明的情感。文革時，很多上海的知青到新疆支邊，在那生育，在那變老。這次烏魯木齊大火，上海人首先站出來幫新疆人說話，清華北大的學生也都站起來了。看到上海舉白紙抗議運動影片的那一刻，Y就決定自己也要做點什麼。「連國內的人都站起來了，我還怕什麼？這次沒有什麼可忌諱的了。」第二天，Y將一些標語寫在防護服上，掛到了自己經營的餐廳前。由於是第一次組織活動，Y花了一天時間上網搜索相關信息，並按要求在活動開始48小時之前提交材料登記。

Y相信，「過了這七天，靈魂就不會再牽掛這個俗世了」，所以她希望在「頭七」這天悼念火災中的遇難者，地點設在中國駐法蘭克福總領事館前：「……就是想讓他們好好看看。死了這麼多人，他們卻無動於衷！」

11月28日星期一，Y將一張製作簡單的漢德雙語海報隨手發到朋友圈和微信群：「有時間的朋友就一起來吧。」到場的人數，她心裡估摸著可能也就會來自己小圈子的四五個人。

「記得叫領事館的人出來做核酸」

在現場，Y將寫了字的大白防護服和照片、紙板放在後面的籬笆上，有關於疫情封控的，有關於維吾爾人的，還有關於言論審查和「六四」的。蠟燭在地上逐漸擺成「11·24」、「Urumqi（即烏魯木齊）」等字樣，幾個「烏魯木齊中路」路牌被貼到路邊的電燈柱上。後面陸陸續續來了其他人，帶著蠟燭、鮮花和自製的海報，都默默地幫忙布置現場，或拿著A4白紙靜靜站著。

竹籬笆上掛著最顯眼的一個路牌橫幅，是B設計並加急印刷帶過來的。她是一名設計師，在網傳路牌模板的基礎上添加了「Wulumuqi Middle Road」和「A4 Revolution」等英文字樣。「烏魯木齊我直接寫成漢語拼音了，來了才看到原來是這樣拼的」，她笑道。

不久前，曼徹斯特發生中國外交官毆打示威者的事件，大家心裡多少有點發怵。對面領事館大樓一片黑暗，但還有兩三扇窗戶亮著白光燈管。有人說道：「他們不會是在監控我們吧？」旁邊幾個人笑了起來，其中一個男生手裡拿著一個牌子，一面寫著：「領館人員，趕快下樓做核酸了！」另一面寫著：「Stresemannallee 19-23劃定為高風險地區！」街名是中國駐法蘭克福總領事館地址。靈感出自這兩天網傳的芝加哥抗議者對總領館喊出的口號。「做這個牌子的材料都很容易買到，半小時就做好了，」他說，「我們就是要有點幽默感才好。」

這一笑，彼此之間的拘謹頓時緩和不少。言談間，大家發現原來有幾個是從其他城市過來的。「我們組個群吧，回去搭便車也方便些？」有人提議。大家掏出手機，查看電報APP：「哪個是你？」、「怎麼建群？」、「怎麼加人？」、「QR code可以用微信掃嗎？」、「別用微信啊！」就這樣怯生生地，參與者們探索著他們人生第一次或第二次的街頭實踐，起源都是為了聲援國內舉白紙的大學生。

此時無聲勝有聲

作為組織者，Y沒有設定什麼程序，不想喊口號或者做些什麼激進的事，登記時只報備了蠟燭、鮮花和白紙：「讓大家以自己的方式來悼念，自然而然地發生就好。一場大火死了四十多個人，想送他們一程，只是這樣。」現場準備的白紙是為了和國內保持統一：「想說什麼話，此時無聲勝有聲吧。」她笑道。

活動現場到了四十多人，Y自己也感到有點訝異：「沒想到今天有這麼多人來」。她的海報被貼到了法蘭克福以南近30公裡的達姆施塔特城的大學宣傳柱子上，現場還來了德國本地媒體記者，她也不太了解是怎麼回事。

「現在的年輕人真了不起。我們年輕的時候還沒有這個勇氣，我覺得現在的年輕人很棒！」Y在活動結束後相當感慨。

對於未來的活動，Y還沒有很具體的計劃，但可能會長期堅持下去。掛在餐館前的標語防護服被偷走了兩件，她就再寫上新的標語重新掛出去，繼續布置照片和蠟燭，為二七、三七做準備，或許一直做滿七期。「國內斷網越來越嚴重，很多消息國內的人都看不了。可咱們不能倒退到朝鮮，對吧？百姓越聽話就越可憐，民主自由和新聞自由很重要。」

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