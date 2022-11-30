平息民怨 兩手策略
為平息因嚴格防疫引發的民怨，大陸當局採取明暗兩手策略，一方面大動作召開記者會強化政策落實，發動官媒回應民眾訴求，另一方面加強維穩、安撫及清查力度，但清零和鬆綁，兩者就是互相矛盾，大陸防疫已陷入「既要」和「又要」雙重困境。
加上民眾內心對確診充滿恐懼，中國大陸當局若仍冀望面面俱到，恐將事與願違，甚至難保民眾不會再上街頭。
大陸嚴格防疫措施導致的亂象，及對經濟社會的影響而激化民怨已是「見怪不怪」，因仍堅持「動態清零」總方針，處於換屆關鍵期的地方政府受限壓力，在默許下「下有對策」，不當封控、各類亂象時有所聞，河北石家莊等想要「躺平」的城市政策髮夾彎，民眾也因此依然對自己會不會「陽了」，被拉走隔離、影響生計，康復後還可能留有後遺症、遭受歧視等等的「身不由己」擔心受怕。
如今，隨著進入秋冬，Omicron變異株傳播力上升，國際多數走向共存，連日來各省市近乎「失速」的病例數成長、反覆封控，進一步對苦盼鬆綁的大陸民眾帶來巨大壓力，看著世足賽正在卡達火熱開踢，發生在烏魯木齊，導致十人死亡的火災慘劇，成為壓垮駱駝的最後一根稻草。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言