為平息因嚴格防疫引發的民怨，大陸當局採取明暗兩手策略，一方面大動作召開記者會強化政策落實，發動官媒回應民眾訴求，另一方面加強維穩、安撫及清查力度，但清零和鬆綁，兩者就是互相矛盾，大陸防疫已陷入「既要」和「又要」雙重困境。

加上民眾內心對確診充滿恐懼，中國大陸當局若仍冀望面面俱到，恐將事與願違，甚至難保民眾不會再上街頭。

大陸嚴格防疫措施導致的亂象，及對經濟社會的影響而激化民怨已是「見怪不怪」，因仍堅持「動態清零」總方針，處於換屆關鍵期的地方政府受限壓力，在默許下「下有對策」，不當封控、各類亂象時有所聞，河北石家莊等想要「躺平」的城市政策髮夾彎，民眾也因此依然對自己會不會「陽了」，被拉走隔離、影響生計，康復後還可能留有後遺症、遭受歧視等等的「身不由己」擔心受怕。

如今，隨著進入秋冬，Omicron變異株傳播力上升，國際多數走向共存，連日來各省市近乎「失速」的病例數成長、反覆封控，進一步對苦盼鬆綁的大陸民眾帶來巨大壓力，看著世足賽正在卡達火熱開踢，發生在烏魯木齊，導致十人死亡的火災慘劇，成為壓垮駱駝的最後一根稻草。