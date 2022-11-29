關注白紙運動 德國總統盼中國尊重言論自由

中國多個城市罕見爆發抗議活動引起國際關注。德國總統施泰因邁爾表示，目前還難以評估局勢。鑑於中國嚴格的新冠防疫措施，施泰因邁爾表示能夠理解中國人民的心情。他在接受德國之聲采訪時指出，「言論自由是一項重要資產」，希望「中國當局能尊重這項權利」。

上周末，上海、北京及多個城市爆發罕見的反新冠防疫政策示威，甚至有示威者喊出「習近平下台」的口號。

施泰因邁爾在接受德國之聲專訪時表示：「鑑於我們到目前為止所掌握的信息很少，很難作出評估。但我當然密切關注此事，從北京和許多中國城市傳來的圖像讓我相當觸動。我們都記得我們與新冠病毒和疫情的對抗，也記得它對許多德國人的影響有多大。我們只能想象中國人民的負擔有多沉重，當地的措施要更嚴格、更持久，而且持續到今日。因此，我能理解人民在街頭表達的不耐煩和抱怨。」

中國民眾對於嚴格「清零」政策的憤怒情緒在過去數日演變為全國範圍內的抗議活動。這場抗議的導火索是上周四發生在新疆烏魯木齊的一場造成10人死亡的火災。許多人認為，當地嚴格的封控措施延誤救援與逃生。

施泰因邁爾表示：「作為民主人士，我只能說：言論自由是重要的資產，我只能希望中國當局能尊重言論自由和集會自由的權利。當然我也希望示威活動能保持和平。」

美國白宮周一（11月28日）也對中國的抗議事件作出審慎表態。美國政治新聞網站Politico報導，一名國家安全委員會發言人表示：「我們已經說過，清零不是美國奉行的政策。正如所說，我們認為中國很難通過新冠清零政策來遏制這種病毒。」

該名發言人表示，美國不會實施過度的新冠限制措施，而是依靠提高疫苗接種率、普及新冠檢測等公共衛生手段抗擊疫情。他同時也強調公民的抗議權利。

「我們早就說過，在美國和世界各地，所有人都有權利和平抗議，也包括在中國。」

Politico指出，在中國的反清零示威遍地開花之際，正試圖修復美中關系的拜登政府並未對習近平作出更強力的譴責，而是輕描淡寫的批評了中國的防疫政策，在支持中國抗議者方面明顯有所克制。11月初，拜登與中國領導人習近平在G20峰會期間會面，緊繃的美中關系隨著拜習會有所回溫。

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