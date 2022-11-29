美駐中使團：中國擴大疫情防控 鼓勵美民眾存糧

美國駐華使團今天發布致美國公民的聲明，提到中國政府已經擴大COVID-19疫情防控舉措，美國駐中國大使勃恩斯除了向中方表達關切，也鼓勵當地的美國公民保存14天的食物供應。

這份聲明說，美國公民因為最近在中國COVID-19感染人數的上升而受到影響。

隨著疫情的發生，中國政府已擴大了新冠疫情防控舉措，包括居家隔離、大規模檢測、場所關停、交通中斷、封控以及有可能發生的家庭成員分離。

聲明說，大使勃恩斯（Nicholas Burns）和使團的其他官員已經定期向中國高級別官員直接提出對其中許多問題的關切，並將繼續這麼做。

聲明鼓勵所有美國公民為自己和家人保存14天的藥物、瓶裝水和食物。

根據中國衛健委今天通報，27日新增染疫數破4萬創新高，顯示疫情止不住持續延燒。