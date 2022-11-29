北京著手拆彈 逐步解封

大陸因新疆烏魯木齊火災瞬間點燃「白紙運動」，多地爆發警民衝突，消息人士指出，北京當局已著手拆彈，除了防疫措施將逐漸放寬，面對群眾運動，官方不致動用武力驅離。

鑒於多起抗議都是在校園內，主要訴求是「不再做核酸」及「解除封控」，官方擬將學生和民眾的訴求，聚焦在「放寬疫情管控」上；未來在推動「優化防疫廿條」時，會做得更細緻，盡可能不影響民生，更要警惕再發生悲劇。

比如，抗爭爆發兩日後，北京清華等大學開設學生返鄉專車，烏魯木齊恢復公共交通和航班，北京部分社區居民透過向居委會、警方爭取，成功解除隔離等，顯示北京當局應非鐵板一塊。

大陸近三年來因嚴厲的清零政策，造成悲劇事件層出不窮，民眾積怨已深，烏魯木齊火災瞬間點燃「白紙運動」，被稱為近30多年來最嚴重的群眾事件。「白紙運動」短期內若不能有效化解，北京當局必將承受更大壓力和內部挑戰。

大陸這波疫情自今年8月起陸續出現，各地開始「層層加碼」防控，但愈來愈離譜和沒有人性的防疫政策，讓民眾敢怒不敢言，悲劇一樁接一樁發生。

9月18日貴州一輛大巴違反規定，半夜轉運隔離人員結果翻車造成27人死亡；10月底，寧夏防疫人員對一名隔離期間外出的精神病患「跪頸壓制」；11月1日甘肅蘭州3歲男童一氧化碳中毒延誤就醫不治；多處傳出孕婦因社區不讓外出導致流產，每傳出一件悲劇，就讓人多一分對防疫政策的憎恨。