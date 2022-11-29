多家外媒剖析 白紙運動成習近平最大挑戰

中國大陸防疫封控引發的憤怒情緒蔓延至十多座城市，示威群眾以白紙表達對封控及缺乏言論自由的不滿，矛頭直指大陸國家主席習近平與清零政策；從CNN到華爾街日報、倫敦金融時報（FT）、紐約時報和彭博資訊等國際媒體，都說這場「白紙運動」已成為習近平掌權以來的最大挑戰。

包含上海、北京、成都至少十座大陸城市，上周末因罕見的政治抗爭陷入動盪，民眾與公安爆發衝突，導致許多人被逮捕，包括兩名外籍記者。民怨的起因是新疆烏魯木齊受防疫控管的社區發生大火，導致多人死亡，進而延燒成政治問題。

紐時等外媒指出，如此規模的示威活動在大陸相當罕見，主要因當局層層控管，不易發動，但烏魯木齊火災引爆各地民眾蓄積的不滿，社群媒體湧出大量憤怒留言。許多民眾集結哀悼罹難者，更有許多人舉著白紙無聲抗議；在上海，部分居民甚至高呼「習近平下台」；若局勢演變成星火燎原的抗議，一如1989年的天安門示威，勢必成為中共的夢魘。

習近平在二十大後史無前例的取得第三個國家領導人任期，成為毛澤東以來最具權勢的大陸元首，他的領導風格是擴大對人民的監控，一有反抗的苗頭即加以撲滅。但紐時認為，習近平正面臨如何因應這場危機的兩難。

南韓延世大學大陸專家迪勞瑞接受FT訪問時說：「北京可能採取強力鎮壓手段，但這可能創造出烈士、帶動另一波抗爭潮。北京留意到這種風險，但又不能任憑抗議風潮擴大。」

密西根大學學者洪源遠則說，這次抗議的焦點並非侷限於小範圍的地方議題，民眾抗爭的是清零這種全國性政策；習近平上月才說將堅定不移執行相關政策，這將對中南海構成最嚴峻的挑戰。

克雷蒙特麥肯納學院的學者裴敏欣說：「習近平眼前沒有容易的解方，只有困難抉擇。」

英國廣播公司（BBC）引述美國約翰霍普金斯大學社會學者孔誥烽指出，類似近期的社會動盪在大陸不是頭一遭，但這次代表的是習近平一人獨尊後「首個嚴重考驗」。