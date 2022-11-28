「反清零」示威遍地開花 專家：對公民有極大激勵作用

因新疆烏魯木齊大火悲劇而在中國各地引發的「反清零」示威行動週日（11月27日）進入第三天，在北京、上海、武漢、成都與廣州等大城市，紛紛出現上百名至上千名民眾在街頭或大學校園發起抗議活動。

對不少中國民眾來說，參與示威除了對中國各地長期執行的封控措施感到不滿，也質疑政府掩蓋了新疆大火的真相，刻意隱瞞了事件的關鍵細節。

27日在北京參與示威行動的Bruce告訴德國之聲，在過去三年反覆的封控過程中，中國人民並未從政府那邊得到太多補貼，很多時候是要靠個人的存款購買物資。此外，部分公司因受限於封控的規定而無法營運，職員無法正常工作。他說：「很多人背負了房貸和車貸，還有一家人的開銷、孩子的學費與老人的醫藥費。目前看來，疫情防控已變成一場政治運動。」

另一位吳先生則感嘆道，封控時間太長，讓不少人失去自由，又丟了工作，導致基本生活維持遇到困難。他向德國之聲表示：「國內的現狀是將來窮人越來越窮，而富人與政府永遠不會在意我們的死活。中國政府是有錢的，但基本人們得到了什麼？房貸車貸養家糊口都需要工作，未來的日子很長，但我看到的未來很短。」

住在北京的王女士則說，11月25日烏魯木齊發生的悲劇，與26日上海市民發起的紀念與抗議活動，都讓她覺得自己需要讓更多人知道他們所做的事。她表示：「我覺得他們太勇敢了，不能讓他們的聲音和所做的事淹沒在國家強大的審查機器下。我在Telegram群組看到關於亮馬河紀念活動的消息，便覺得自己該做點什麼。」

她補充道，雖然自己無法跟直接參與示威的人一樣勇敢，但她可以站在這些人旁邊，讓他們知道他們並非孤身一人。王女士說：「被限制了三年的自由，很多人已經吃不起飯，上不了班或回不了自己家。許多人死於這場疫情的次生災難，而我覺得我們不能再這樣下去，否則我們的自由、我們的生活與我們個人都會被習近平跟國家毀掉。我們都會成為那場火災裡的十個人。」

「渴望結束清零政策的不是一個人」

回憶起27日晚間在北京亮馬河的示威行動，王女士說她對於在北京看到這麼多人聚在一起喊口號反對清零政策，感到不可思議。而對於群眾喊出民主和自由的口號，她更是震驚。她告訴德國之聲：「讓我很感動的是，很多帶頭喊口號的是一些女生，我覺得她們太勇敢了。對我而言，這代表渴望結束清零政策的不是一個人，而且我們可以透過行動嘗試讓政府改變。即使最後什麼都沒改變，也要讓他們聽到我們的聲音。」

但Bruce也指出，雖然現場示威者在抗議過程中，並沒有發生暴力行為，但警察仍對示威者進行鎮壓與捕捉，導致很多人不敢參與示威行動。他說：「很多人怕政府對民眾進行鎮壓、清算，即便大部分人是支持示威行動的。」

目前在紐約市立大學亨特學院任教的中國法學專家滕彪告訴德國之聲，在各地大城爆發「反清零」示威行動後，習近平與中共高層面臨極大壓力與艱難選擇。他說：「中共的兩難是，一方面清零政策已執行這麼久，中共想清零，但病毒的特點卻讓他們無法達到目標。習近平也不想在沒有達到目標的情況下，便取消清零政策，因為對他來說，這直接涉及到臉面與合法性的問題。」

滕彪補充道，另一方面，若中國繼續堅持清零，除了會引發人民怒火，也會讓中國經濟遭到極大損失。他說：「這樣會對中國政治與當局的政治穩定帶來威脅。」

而由於過去兩年中國政府一直享用宣傳體系與資訊審查，來塑造中國抗疫模式比西方優越的形象，滕彪認為所以目前蔓延中國各地的示威行動，可能會讓中國的宣傳被越來越多人質疑，並讓他們的論述站不住腳。

他告訴德國之聲：「從全國範圍來看，若有抗議政府就答應民眾要求結束封控，這基本意味著清零政策結束了。這是中共不願看到的，它不願做出這種妥協讓步。它認為中共一旦做出讓步，民眾就會有進一步的要求。對共產黨來說，他一定要把維持自己的政權作為首要目標，那他恐怕會覺得一旦讓步，就會不斷讓步，所以很多人預感中共首先想到的是強力的把這些抗議壓下去。」

示威行動是否得以延續？

在中國警方27日於各城市的示威行動中，逮捕了部分參與群眾後，各界也在關注北京會以什麼樣的方式來應對連日來的抗議事件。中國法學專家滕彪認為，中國政府採取最主要的手段仍是強力鎮壓，也就是以抓人或關押，或在現場使用暴力把抗議人權打散。他說：「但也不排除中共會採取一些靈活的手段，比如說表面上答應民眾的訴求，解除小區封控，但主要還是靠暴力。」

Bruce則較悲觀的認為，中國政府不會正面回應民眾在示威中提出的訴求，但也重申若政府一昧壓迫，只會造成更大的反抗，最終還可能造成激烈衝突。王女士則告訴德國之聲，中國政府可能把示威行動的責任推給境外勢力煽動，也可能定性暴力抗擊疫情政策或顛覆國家。但她強調：「昨晚大家沒有任何過於激動的舉動。」

而對於示威行動是否會延續，王女士與Bruce都是抱持肯定的態度。王女士說，她認為示威行動甚至會蔓延至中國的二線或三線城市，因為前幾天已經有很多小區發起抗爭了。她說：「大家的訴求目前很多，他們如果能儘早結束清零政策，我覺得人民的憤怒會緩解很多。」

Bruce則表示，即便中國政府不正面回應示威者訴求，他們的口號仍不變，也就是「不自由毋寧死」。他告訴德國之聲：「我們不會在沈默中死去。」

滕彪也認為，這次中國人民在抗議成本這麼高且面對中國政府監控的前提下，依然有這麼多人冒著風險走上街頭，這個結果出乎了中共當局與觀察者的預期。他說：「這次行動對中國民眾的激勵作用是強而有力的，因為他們看到這麼多人上街喊口號，成千上萬人在舉行抗議，這對他們參與行動是極大的激勵。勇氣是可以傳染的。」

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