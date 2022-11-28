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中國為何激起「白紙革命」？從烏魯木齊延燒的反封控之怒

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北京清華學生舉白紙寫「弗里德曼方程式」 香港民主鬥士羅冠聰讚：很有智慧

聯合新聞網／ 綜合報導
北京舉白紙的抗議民眾。 圖／路透社
北京舉白紙的抗議民眾。 圖／路透社

新疆烏魯木齊24日發生火災，過度封控導致居民逃生不及，引發中國大陸各地湧現抗議聲浪，更有50餘所大學發起「白紙革命」，其中北京清華大學學生祭出奇招，一同在白紙寫上「弗里德曼（Friedmann）方程式」，借用Friedmann近似於「free的man」的發音，表達出他們渴望的自由的訴求。

參與香港抗爭運動而流亡海外的前香港立法會議員羅冠聰，今（28）日凌晨在推特發文聲援中國白紙革命，他表示，「歷史正在形成，我們不知道我們是處於它的開始、中間還是結束，但我們相信，歷史會把你們所做的事以偉大標記，歷史會善待你們，不管發生什麼，你的努力都不會白費」。

羅冠聰也在推特分享，北京清華大學的學生正在用「弗里德曼方程」提出抗議，他們取用「Friedmann」的諧音「free的man（自由人）」表達抗議，讓羅冠聰十分驚喜，「這是一種壯觀而富有創意的表達方式，且相當有智慧」。

還有網友猜測，北京清華大學學生選擇弗里德曼方程式抗議封鎖另有原因，「此方程式表達宇宙的基本現實是不變的、永恆的擴張，換句話說，就是『開放』。」

羅冠聰的貼文底下也有不少網友聲援道，「我在這個校園裡住了兩年，這些是我見過的最聰明、最幽默的學生，這種表達團結的方式一點也不讓我驚訝」、「這個方程式與宇宙膨脹有關，我學的是化學，所以不是我的菜，儘管如此，這還是很聰明的，證明了清華大學畢業生的教育水平」、「請保佑這些為自由而戰的人吧」。

白紙運動 白紙革命 羅冠聰

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