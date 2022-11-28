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中國新增染疫破4萬 疫情止不住反封控、白紙運動抗議加劇

中央社／ 台北28日電
北京清華大學在校園內連兩日的「白紙運動」。（推特）
北京清華大學在校園內連兩日的「白紙運動」。（推特）

中國官方通報，27日新增染疫數破4萬創新高，顯示疫情止不住持續延燒，於此同時，聲援新疆烏魯木齊高樓住宅大火造成10死的反封控抗議潮更加劇，北京亮馬河畔爆發六四後最大規模抗爭。

中國衛健委今天上午通報，27日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19確診病例3822例，境外輸入74例，本土3748例中，廣東1347例，北京840例，重慶238例，山西162例，河南157例等。

新增無症狀感染者3萬6525例，境外輸入221例，本土3萬6304例中，重慶9447例，廣東7761例，北京3048例，四川1710例，吉林1578例，山西1158例，陝西988例，新疆982例，河北949例，山東882例，青海754例等。

統計27日中國新增染疫數4萬347例，本土占4萬52例。

截至27日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例3萬3129例（其中重症病例104例），累計死亡病例5233例，累計報告確診病例31萬1624例；尚在醫學觀察的無症狀感染者34萬2488例（境外輸入1692例）。

中國不少一線城市淪為這波疫情重災區，像是在首都北京市，27日通報新增本土染疫3888例，雖比前一天減少逾400例，這是連續數日攀升後首次回落，不過北京市政府坦承，病例增加的速度仍未趨緩。

另個重災區重慶市通報新增本土染疫9685例，市委書記陳敏爾主持疫情防控工作會議指出，目前疫情還是非常複雜嚴峻，防控不容絲毫鬆懈。

華南地區的廣州市最新通報新增本土病例9108例，當地疫情最嚴峻的海珠區，自11月5日起封控已歷經6度延長，民眾哀嘆解封遙遙無期。

於此同時，淪為疫情重災區的城市，聲援反封控抗爭的聲浪也日益高漲。

一向戒備森嚴的北京也加入中國各地的串聯抗議。近千位民眾昨晚湧向亮馬河畔，群集馬路高舉白紙訴求言論自由，更喊出「不要獨裁、到站下台」等口號，為六四後最大規模。

推特帳號陳明的網友今天凌晨上傳，重慶市藁城區居民與警察發生衝突的影音，畫面顯示，警民互相拉扯推擠，民眾紛紛拿手機拍攝警察抓人，並高喊警察打人了、警察抓人了。

旅美的中國科普作家方舟子今天清晨在推特上傳，廣州市民民眾聚集海珠廣場聲援反封控的影音，畫面顯示，群眾不約而同高舉白紙，齊聲高唱香港Beyond搖滾樂團的成名曲「光輝歲月」。

「光輝歲月」是Beyond主唱黃家駒為南非人權鬥士曼德拉所創作，中國媒體曾報導，當時曼德拉聽聞經翻譯的光輝歲月歌詞，竟動容而潸然淚下。

白紙運動 白紙革命

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