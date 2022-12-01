「有侯友宜vs.沒侯友宜？」蔡詩萍勸國民黨2024該預備2套劇本

九合一大選剛落幕，民進黨丟失不少「綠地」，寫創黨以來最慘紀錄！縣市長方面，民進黨只拿下台南、高雄、屏東、澎湖、嘉縣等5席，丟掉了執政的桃園與基隆、新竹市，中北部更是「一片藍天」，國民黨大喜，2024重返執政彷彿又現希望。

資深媒體人蔡詩萍昨(30)日)在臉書發文提醒，國民黨對於2024總統大選至少要預備兩套劇本，「如果是侯友宜」或「萬一不是侯友宜」，才能未雨綢繆。

蔡詩萍表示，他從蔣萬安當選台北市長，留下立委補選（中山、北松山），看出國民黨的尷尬。蔣萬安選前就辭職，黨中央卻似乎沒有想好備案，「有戰力的人選，不是戶籍不在那，便是剛選上議員不便跳槽討罵挨，其他有意的人呢，又恐怕實力不足以跟民進黨的吳怡農相競爭。」

「這讓我聯想到2024的總統大選，時程上，比一般人想的更為緊迫」。蔡詩萍指出，2024總統大選與立委綁在一起，換句話說，過了今年跨年，就會說「明年1月要選總統了」。因此2023年過了農曆年後，朝野政黨就都要動起來了，最晚不過6、7月，朝野的人選就會出爐。

蔡詩萍表示，民調顯示，綠營賴清德一枝獨秀，除非出現結構性的阻力，否則大概綠營支持者都認定他要選總統，民進黨眼看雜音減少，主力歸隊，團結力量大。「相對國民黨目前看來，雖然侯友宜最被看好，不過藍綠白對照的話，民調上是落後賴清德的。」

蔡詩萍點出，賴清德是副總統，好整以暇，等待時機上陣。侯友宜在今年連任新北市長後，他能否明確表態說「我要選總統了」，確實是一件麻煩事。他要出線，除非有黨中央護航，排開阻力。但這又牽涉到黨主席朱立倫的態度，也牽涉到其他包括趙少康、韓國瑜、郭台銘等等的動向。

蔡詩萍列出國民黨可能參選人，一字排開如下：朱立倫、侯友宜、趙少康、郭台銘。民調上，朱立倫、趙少康一直不討好，侯友宜很強，郭台銘不弱。朱立倫、趙少康民調較弱，但不表示他們沒有意願或沒有挑戰資格。至於侯友宜，連任半年有餘，不可能主動表態，郭台銘願不願意再來一次也不無疑問。

蔡詩萍分析可能局勢，若有初選，侯友宜不能主動，郭台銘又未必願意。若不辦初選，首先朱立倫自己不選的態度要明確，才有乾坤獨斷定規則的正當性。而其他有意角逐者也必須放得下，才有支持共主的最大交集，「但這容易嗎？」

蔡詩萍強調，他的看法是，國民黨千萬不能再重蹈這次面臨立委補選一下子找不出最佳人選的尷尬，也不要以為時間還早，船到橋頭自然直。「人無遠慮必有近憂，黨無遠慮必有紛擾，國民黨現在就要有2024「若是侯友宜，該怎麼解套？！」、「若不是侯友宜，又該怎麼辦？！」的未雨綢繆。

po文掀起熱議，「這次大勝，要朱立倫放下戰功，讓給別人選有點難」、「真的是苦口婆心，希望國民黨能聽得進去」、「就算是侯友宜也令人反感、才剛選上市長就要選總統、把人民當什麼」、「這，就是國民黨，只想眼前」、「我是新北市民，希望我們侯市長好好當完第二任」、「就是侯友宜了！其他的人不必強出頭，請黨中央去為他排除所有障礙」。

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