頻被要求退黨 網友好奇若非高嘉瑜「民進黨能拿下港湖？」
2022九合一大選剛落幕，民進黨幾乎呈現大敗，許多縣市都遭逆轉，除蔡英文辭黨主席外，網友也表示民進黨基層正醞釀「開除高嘉瑜」等人氛圍，然而網友卻好奇，若非高嘉瑜「民進黨這麽有把握拿下港湖立委嗎？」引起討論。
九合一大選民進黨慘敗，各方都在「找戰犯」，其中檢討的聲浪落到港湖區立委高嘉瑜。立委高嘉瑜也曾對這次大選表示，敗選原因即為「網軍太超過」，讓黨內說真話的人心灰意冷，引來各界議論。
有網友在PTT政黑版以「沒有高嘉瑜，港湖民進黨拿得下嗎？」為題發文，表示民進黨基層似乎正在醞釀開除高嘉瑜等人的氛圍，甚至有議員直接在節目開嗆要「開除高嘉瑜」。
發文網友表示，民進黨若不是因為高嘉瑜，難道「這麽有把握拿下港湖立委嗎？」，他也補充，高嘉瑜在當地有的票甚至「感覺比民進黨基本盤還要再大」，不確定目前民進黨是否想先處理「背骨」的問題。
許多網友留言表示，若非高嘉瑜，此次以台灣基進身份出戰港湖議員的吳欣岱「可能有機會」，甚至表示「吳欣岱這次落選頭選得不錯」、「吳欣岱就是輸在空戰不夠，民進黨2024全力協助真的有機會」。
但也有網友認為，高嘉瑜仍有一定影響力，表示「拿不下，所以民進黨不會放棄高嘉瑜」、「還真的拿不下來，李彥秀當地很強捏」、「我在內湖上班，高嘉瑜是非常認真勤走地方才拿到的啦」、「民進黨要在港湖選贏立委，就只有高」。
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