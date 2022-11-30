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九合一民進黨大敗！網友提「2024還是會贏」 鄉民意見分歧

聯合新聞網／ 綜合報導
2022年九合一大選落幕，民進黨慘敗。 示意圖／聯合報系資料照片
2022年九合一大選落幕，民進黨慘敗。 示意圖／聯合報系資料照片

九合一大選於日前落幕，民進黨可說是大敗的慘況，許多網友也開始分析2024總統大選。今（30）日一名網友在網路上發文，詢問大家「會不會覺得2024總統大選還是民進黨贏？」而貼文曝光後也掀起討論。

今日一名網友在PTT上以「地方輸了，可是一直感覺2024還是會贏啊」為題發文，原PO提到雖然民進黨在九合一大選中慘敗，但那畢竟只是地方選舉，「說真的也應該沒這麼在意吧？只要民進黨能掌握中央執政，地方縣市長沒了又如何？」原PO提到民進黨以前也在縣市長選舉大敗過，後來蔡英文還是靠著「抗中保台」贏過對手，拿到817萬票連任總統。

原PO坦言「總統大選主打的是兩岸議題，檯面上到底哪幾個對手的兩岸論述能贏民進黨啊？民進黨光是把保衛台灣跟自己綁在一起，就幾乎無敵了耶！」在貼文的最後，原PO好奇寫道「我一直覺得，地方輸了又怎樣，最終2024總統大選民進黨還是如探囊取物啊，你們也會這麼想嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「總統應該還是綠的，立委就不知道了」、「想也知道，2024民進黨一定又會祭出抗中保台」、「同感，綠營2024大選，賴神有8成勝率」、「我也這麼覺得，穩到不行」、「這是民進黨的大戰略，輸地方就可以贏中央」。

也有網友持不同想法，「要看國民黨推的人選及對中論述，應該還是有機會」、「現在這氛圍，你怎麼有信心2024民進黨一定贏？」、「要看國民黨派誰出來，如果是侯友宜就會贏，朱立倫的話輸的機率很大」、「2024只要不是賴清德，民進黨就是0機率當選總統」。

總統大選 PTT

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