網友問「英系誰能出戰2024總統大選？」 眾人點名他：非常明顯

九合一大選於日前落幕，不少人也開始分析2024總統之戰的可能人選。昨（29）日一名網友在網路上發文，詢問大家「（蔡英文）英系有誰可以出來挑戰2024大選？」而貼文曝光後也掀起討論，不少人都點名「陳建仁」。

昨日一名網友在PTT上以「英系有誰可以出戰2024」為題發文，原PO表示「英系打壓賴清德」的情況，相信是明眼人都能看得出來，「不希望賴出來選2024，但回頭來看，英系自己能推誰出來呢？」原PO點名陳建仁、蘇貞昌，以及鄭文燦，但後兩人都不算是英系，只能算是合作而已，至於柯建銘則不太可能。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「就陳建仁啊！這麼明顯」、「陳建仁勉強一戰」、「陳建仁唯一正解」、「搞不好是陳建仁+陳其邁」、「陳建仁+陳時中，防疫雙陳」、「陳建仁勉強，但領袖格局還是輸賴清德」、「陳建仁，但他扛不起」。

也有網友提到，「問就是阿中」、「2028賴清德搭黃偉哲，我可以接受」、「陳其邁vs韓國瑜，給邁邁一個雪恥的機會」、「就讓賴清德出來吧，不然有人選能直球對決贏過賴清德也可以」、「希望陳時中選總統」、「同路人就好了，派黃承國也OK」。

前副總統陳建仁。 圖／聯合報系資料照片

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