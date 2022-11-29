兵役延長成選票毒藥？民進黨無後路 教授：2024抗中保台仍奏效
延長兵役問題向來是政黨不願碰的選票毒藥，但受到美國施壓，民進黨又不得不應對！學者曲兆祥受訪時表示，民進黨如強化抗中意識，應可讓民眾接受。綠委趙天麟則呼籲，行政院公布兵役延長後，還要進入立院進行討論，並虛心接受各界的意見，才能讓社會接受；前立委蔡正元則認為，主張抗中保台就是將年輕人推上戰場。
國防部仍在協調中
針對國防部是否將依規畫在年底前完成恢復徵兵制、兵役延長為一年的公告？國防部發言孫立方29日表示，目前相關工作仍需透過跨部會協調，取得共識才能有相關結果。
台師大政研所教授曲兆祥分析說，不管對國民黨或民進黨來說，延長兵役問題都是燙手山芋，勢必引發年輕人的反感，畢竟沒有人願意把大好青春花在服兵役上。所以單純就選票而言，兩黨都不願碰兵役延長的問題，尤其是比較受到年輕人支持的民進黨。
他指出，在美國施壓下，民進黨已無後路，站在美國的利益，「就是要把台灣訓練成刺蝟，中國一旦強取台灣也會受到重傷」。過去台灣役期不斷縮短，就是想走「和平化、中立化」的路線，如今美國要讓台灣軍事化，強化自我防衛的能力，台灣很難抗拒。
抗中保台牌將發威
曲兆祥說，台灣先決議延長兵役的話，美國也會相對釋出善意，提供更多過去不願意賣的先進武器給台灣，甚至比照支援烏克蘭的方式，提供台灣免費的軍事支援。但他也強調，雖然美國會提供武器與情報等援助，但台灣才是真正站在第一線作戰的國家，犧牲的將是人民的財產與生命安全。
曲兆祥說，預計2024年總統大選時，民進黨會將反對兵役制度的聲音打成「中共同路人」，並升級「抗中保台」的意識來爭取選票，還是可以發揮不小的作用。
選舉、兵役應脫鉤
「兵役問題不該與選舉掛勾，」民進黨立委趙天麟強調，兵役制度是台灣能否有自我防衛能力的重要一環，過去因選舉的考量，使得兵役不斷縮短，甚至到了不合乎自我防衛需求的狀況。他說，不該將兵役制度與選舉放在一起討論，否則將失去理性討論的空間。
此外，他指出，兵役延長的決議預計12月份就要進行公告，將影響到成千上萬役男的權益，呼籲行政院公布之後，還要進入立院進行討論與研擬，並虛心接受各界的意見，才能真正讓社會接受該決議。
國民黨前立法委員蔡正元於臉書上則表示，民進黨主打的「抗中保台」牌，就是要延長兵役，是將人民送上戰場，質疑抗中保台的口號只是「保衛民進黨的頭頭們？」
▪【選戰數據】政黨版圖變化、地方勢力消長 看圖表迅速掌握新局
▪【選後分析】勝選關鍵為何？敗選戰犯是誰？看選戰門道
▪【當選名單】新秀竄出、老將穩住 直轄市、縣市議員出爐
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言