兵役延長成選票毒藥？民進黨無後路 教授：2024抗中保台仍奏效

延長兵役問題向來是政黨不願碰的選票毒藥，但受到美國施壓，民進黨又不得不應對！學者曲兆祥受訪時表示，民進黨如強化抗中意識，應可讓民眾接受。綠委趙天麟則呼籲，行政院公布兵役延長後，還要進入立院進行討論，並虛心接受各界的意見，才能讓社會接受；前立委蔡正元則認為，主張抗中保台就是將年輕人推上戰場。

國防部仍在協調中

針對國防部是否將依規畫在年底前完成恢復徵兵制、兵役延長為一年的公告？國防部發言孫立方29日表示，目前相關工作仍需透過跨部會協調，取得共識才能有相關結果。

台師大政研所教授曲兆祥分析說，不管對國民黨或民進黨來說，延長兵役問題都是燙手山芋，勢必引發年輕人的反感，畢竟沒有人願意把大好青春花在服兵役上。所以單純就選票而言，兩黨都不願碰兵役延長的問題，尤其是比較受到年輕人支持的民進黨。

他指出，在美國施壓下，民進黨已無後路，站在美國的利益，「就是要把台灣訓練成刺蝟，中國一旦強取台灣也會受到重傷」。過去台灣役期不斷縮短，就是想走「和平化、中立化」的路線，如今美國要讓台灣軍事化，強化自我防衛的能力，台灣很難抗拒。

抗中保台牌將發威

曲兆祥說，台灣先決議延長兵役的話，美國也會相對釋出善意，提供更多過去不願意賣的先進武器給台灣，甚至比照支援烏克蘭的方式，提供台灣免費的軍事支援。但他也強調，雖然美國會提供武器與情報等援助，但台灣才是真正站在第一線作戰的國家，犧牲的將是人民的財產與生命安全。

曲兆祥說，預計2024年總統大選時，民進黨會將反對兵役制度的聲音打成「中共同路人」，並升級「抗中保台」的意識來爭取選票，還是可以發揮不小的作用。

選舉、兵役應脫鉤

「兵役問題不該與選舉掛勾，」民進黨立委趙天麟強調，兵役制度是台灣能否有自我防衛能力的重要一環，過去因選舉的考量，使得兵役不斷縮短，甚至到了不合乎自我防衛需求的狀況。他說，不該將兵役制度與選舉放在一起討論，否則將失去理性討論的空間。

此外，他指出，兵役延長的決議預計12月份就要進行公告，將影響到成千上萬役男的權益，呼籲行政院公布之後，還要進入立院進行討論與研擬，並虛心接受各界的意見，才能真正讓社會接受該決議。

國民黨前立法委員蔡正元於臉書上則表示，民進黨主打的「抗中保台」牌，就是要延長兵役，是將人民送上戰場，質疑抗中保台的口號只是「保衛民進黨的頭頭們？」

【更多精采內容，詳見 】

商品推薦