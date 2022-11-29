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王世堅指名蘇貞昌應負主責 逼宮狠酸：真想賴，誰也趕不走

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨台北市議員王世堅指出，行政院長蘇貞昌應為民進黨慘敗負最大責任，更狠批他若真的想走沒有人攔得住，想賴也沒人趕得走。 圖擷自Youtube
民進黨台北市議員王世堅指出，行政院長蘇貞昌應為民進黨慘敗負最大責任，更狠批他若真的想走沒有人攔得住，想賴也沒人趕得走。 圖擷自Youtube

民進黨在九合一選舉中以慘敗收場，總統蔡英文第一時間辭去黨主席，由高雄市長陳其邁代理，行政院長蘇貞昌雖也口頭請辭但獲慰留。對於蘇貞昌的去留，在此次選舉中成功連任的民進黨台北市議員王世堅直言，蘇貞昌應為此次民進黨敗選負最大責任，並狠酸，「真想走，誰也留不住；真想賴，誰也趕不走」。

王世堅27日在政論節目「雅琴看世界」中評析民進黨敗選主因，點出民進黨近年來在執政上已失去對人民的謙卑，更舉行政院院長蘇貞昌為例，批評他在面對立委質詢時「贏了口才，輸了民心」，常因立委嚴詞犀利或是來自在野黨就有失尊重，「即便對方是不同政黨、對方學養和風評再差，仍是人民選出來的，人民就是老闆，所以人民對院長監督、查帳的時候，院長吱吱喳喳什麼呢？這種態度就是對人民的不尊重」

王世堅表示，即便大家不認為罪過全在蘇貞昌身上，但過去3年來，蘇貞昌作為主導所有政策的主事者，當然要負最大責任，「更何況連總統都辭去黨主席以示負責了，所以我認為真想走，誰也留不住；真想賴的話，誰也趕不走」。他也強調，若院長不換掉，只是更動部分內閣，任何人在主將蘇貞昌的強勢領導下也很難有所發揮。

2022大選 王世堅 蘇貞昌 民進黨

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