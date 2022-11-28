派系衝突、誤判民心 學者、綠委談敗因

第三勢力崛起、內部派系衝突、漠視民意，學者分析民進黨敗因顯示多重問題！學者劉兆隆受訪時表示，新竹市、苗栗縣的地方首長都非兩大黨，第三勢力有崛起的趨勢。學者施正鋒則分析說，總統蔡英文欽定地方首長人選，導致派系衝突而喪失票源。民進黨立委羅致政則檢討說，民進黨過度注重冷冰冰的數字，反而忽略民心。

藍綠版圖鬆動

彰化師範大學公共事務與公民教育系副教授劉兆隆受訪時說，此次選舉可以看到，過去被視為「藍軍沙漠」的台南與屏東，國民黨都表現得相當好；但過去長期由國民黨執政的澎湖縣也出現翻轉，顯見台灣政治版圖出現了鬆動的現象。

他也指出，此次出現了脫黨參選的苗栗市長鍾東錦與民眾黨新竹市長高虹安等第三勢力的地方首長，未來可觀察這些勢力是否會進行整合。劉兆隆強調，其中民眾黨拿下新竹市，算是民眾走出台北，也為台北市長柯文哲未來的競選之路鋪磚，但高虹安交夾於郭董與民眾黨之間，她的態度仍需要觀察。

派系衝突成暗流

東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒認為，地方選舉就像是中央執政黨的期中考試，但此次大選的結果無疑反應了民眾對於執政黨的失望。他進一步說，雖然兩岸外交議題對地方選舉影響比較小，但仍可以看到「抗中保台牌」逐漸失去效果。

他分析說，此次民進黨地方首長候選人多為總統蔡英文欽定，且人選也不盡理想，加上潛藏的派系衝突沒有解決，導致非英系的人馬消極不支持蔡英文提出的候選人。

防疫數字冷冰冰

此外，羅致政28日也於國策研究院座談會坦承，執政黨過度宣揚防疫經濟成就，忽略民眾真正的感受，百姓才會透過投票展現對政府的不滿。

他說，所有的國家因為疫情影響，執政黨都面臨很大的挫敗。但是我國執政黨確自我感覺良好說，「我們總體的防疫數字是全世界最好的、前幾名」，那些都是冰冷冷的數字，人民的生活、工作各方面對到的衝擊跟影響，無人關心，「幾乎沒有人從疫情獲利」。

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