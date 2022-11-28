高嘉瑜喊「抓黨內戰犯」 黃越綏嗆：曾想過妳本來在名單上？

2022九合一大選結果出爐，民進黨僅拿下南部4縣市及澎湖縣，可說是大敗的慘況。針對立委高嘉瑜抨擊「戰犯是綠營網軍側翼」，作家黃越綏也忍不住開嗆，「妳似乎也太有自信了，曾想過妳本來就在戰犯的名單上？」

黃越綏昨（27）日在臉書上發文，她提到很多支持民進黨的粉絲們，幾乎都是用歇斯底里的絕望口吻，哭訴對此次九合一選舉不平的結果，「FB的留言綜合起來，包括了為什麼實質的特權貪污、黑道殺人犯及網路造謠者，均能夠順利當選？」

「為什麼陳時中拚了老命，讓台灣疫情的控制成為世界前幾名的典範，結果船過水無痕，終究不敵蔣家的後代權貴？」黃越綏坦言羅馬不是一天造成的，如果大家的記憶沒有受到病毒腦霧影響的話，台灣自有選舉運動以來，權貴、財團、黑道、暴力及買票的行為就不曾停過，只是嚴重性的程度不同罷了。

至於台灣人為什麼比較有信心？黃越綏認為只要仔細觀察，台灣政治格局及選民素質的提升，一直是與時俱進且越來越文明。光以傳統作票的行為不見了，買票效果不佳而檢舉者也不輕易放過，在選前總有一波黑道掃蕩，減少暴力事件的頻傳等。

針對首都之戰，黃越綏表示陳時中的功勞和苦勞是有目共睹，但疫情終究是有生命風險的傳染病，個人機遇及感受不同，且已全面性影響人民正常生活兩年多，「加上國民黨側翼及柯文哲網軍的聯合抹黑，強化了疫苗的爭議不斷」，而且他是臨危受命，在短時間內要由一板一眼的政務官，轉換成能說善道的政客人設，「真的是難為了他，但首次出征有此表現，可說是雖敗猶榮」。

黃越綏也提到民進黨支持者莫一昧怪罪王世堅搶了同志的票源，因為在霸凌下物極必反，且容易讓人路見不平，何況投他的選票，有相當部分是來自中間選民和黃珊珊政營。在貼文的最後，黃越綏加重火力寫道，「至於高嘉瑜急喊著要抓黨內的戰犯，完全令人無法理解，不在其位不謀其政，黨主席都請辭了，妳似乎也太有自信了，曾想過妳本來就在戰犯的名單上？」

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