綠智庫批經濟內政 憂中方拉攏藍縣市

投票率創新低，修憲公投500萬票不同意，都顯示民眾綠營執政的強烈不滿！兩岸政策協會理事長譚耀南28日於座談會表示，是因為執政黨在經濟內政表現不佳，才反應出大敗的選舉結果。中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛另推斷，中國會開始強化與藍營地方縣市的交流，並進行矮化「抗中保台」的認知作戰。

綠營智庫國策研究院28日舉辦「九合一選舉國內與國際分析」座談會，由國策研究院院長田弘茂主持，邀集立法委員林俊憲、羅致政、國策研究院執行長郭育仁與國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲等人，探討九合一選舉的效應。

選民強烈不滿

兩岸政策協會理事長譚耀南表示，此次選舉結果顯示，選民對執政黨過去一段時間的表現不滿意，尤其是針對所得分配不均、經濟衰退風險等內政表現，反而兩岸關係沒有什麼影響力。

他說，此次投票率僅約6成，創下新低，研判民進黨無法催動支持者出來投票，而「不出來投票也是一種表態」，整體的選舉氛圍與環境就是對民進黨政府的不滿意。

針對低投票率的狀況，中山大學中國與亞太區域研究所助理教授張珈健分析說，因為青年世代的政治光譜偏綠，通過18歲公民權對民進黨相對有利，民眾不願讓民進黨得利，所以投下公投不同意票，導致此次有超過500萬的不同意票，這個層面也看到選民對民進黨的不滿。

不能只有中國牌

張珈健說，此次選舉是歷史性的低投票率，相較2020年總統大選，民進黨拿下8百多萬票，本次九合一選舉中，民進黨總得票數僅有474萬。張珈健表示，推估最大的流失選票族群為高等教育份子、都市化族群與青年族群，2020年總統大學時青年甚至有發起返鄉投票專車，但這次卻沒有看到類似的自發性行動。

他指出，執政黨過去六年以來都一直強調要處理高房價，但狀況卻遲遲沒有改善，加上俄烏戰爭與後疫情時代造成的全球性通膨，逐漸在台灣發酵，導致選民開始失去信心。他建議，民進黨可以尋找其他進步性的價值，如果除了中國政策之外，沒有其他內容的話，反而會失去選民的信心。

修憲沒過 中國鬆口氣

中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛表示，這次選舉對北京當局最重要的是「修憲公投沒有通過」。他說，修憲公投是可能涉及主權改變的議題，中國對「修憲」仍抱持著密切注意的態度，而此次修憲法案沒通過，就意味著剛性修憲的方式在台灣窒礙難行。

他說，本次選舉結果也讓中國當局意識到民意如流水，認為未來中國將持續強化與藍營縣市的地方交流，以釋放經濟紅利、地方包圍中央的方式，對綠營執政黨施加壓力，助非綠營政黨能夠重返中央執政的位置。

此外，王智勝說，本次選舉中，在野黨「下降民進黨」、「兩岸變戰場」等論述發揮了不小的功效，未來中國也會透過認知作戰，來極大化「兩岸和平」的選項，以矮化「抗中保台」的論述。

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