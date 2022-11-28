台北12選區票數分佈曝⋯不只陳時中僅拿1區 「萬華區」也讓鄉民看傻了
此次台北市長選舉由國民黨推派人選蔣萬安勝出，三強鼎立的「三腳督」局勢在選前形成焦點，但從12行政各區得票分佈卻看出端倪，陳時中只在1區贏過蔣萬安，而陳時中在「萬華區」的選票高於黃珊珊。
有網友在PTT發文分享中選會公布的「台北市各區得票分佈」，發現在北市12個行政區當中，蔣萬安、陳時中及黃珊珊三人的得票數差距，蔣萬安在12行政區中拿下11選區，陳時中僅守下綠營票倉「大同區」，而黃珊珊僅在內湖區贏過陳時中，其他區皆為居第三名，其中過去曾以「萬華是（疫情）破口」一語成為焦點的「萬華區」，黃珊珊的票數輸給了陳時中。
貼文曝光後引起鄉民熱議，「原來大同區才是死忠的」、「我弟住大同區，結果確診還是要投死忠（意指死忠地投給陳時中）」、「四大死忠區只保住大同區，已經是警訊了」、「文山比大安還藍耶」、「最死忠是文山吧？某黨拿48%⋯超鐵！」
也有人表示「棄保操作多少還是有影響，大家很明顯更怕克拉克（指陳時中）上來」、「不覺得有棄保，就只是藍綠歸隊」、「這次選完就知道，台灣選舉重回藍綠格局」。
其中，不少鄉民注意到黃珊珊在「萬華區」得票最少，再度引起話題，「如果我是33，我看到萬華這樣我會心灰意冷」、「真為33感到不值，萬華人投她少」、「33為了萬華賣命，結果拿不到該有的選票」。
對於萬華得票不如預期的結果，黃珊珊昨（27）日掃街謝票時曾回應，她跑萬華也不是因為要選舉，跑萬華是她的職責，萬華民眾對她的肯定已是非常高，「但這次因為很多人很害怕，這個害怕超越對黃珊珊的肯定，她都理解也不責怪任何人」。
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