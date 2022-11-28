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九合一落幕後2席立委補選之戰 黃揚明：對「這陣營」有利

聯合新聞網／ 綜合報導
九合一大選結果出爐，有兩席區域立委需要補選。 示意圖／聯合報系資料照片
九合一大選結果出爐，有兩席區域立委需要補選。 示意圖／聯合報系資料照片

2022九合一大選結果出爐，除了嘉義市長的選舉日期延後，還有兩席區域立委需要補選。對此，媒體人黃揚明坦言，「接下來這幾場小戰役，應該都是綠營相對有利的狀態，若有第三勢力參戰，對民進黨會更加分」。

黃揚明昨（27）日在臉書上發文，提到九合一結束後，12月18日還有嘉義市長選舉。此外，四位現任或前立委當選縣市首長，分別是已辭職的蔣萬安當選台北市長、許淑華當選南投縣長、高虹安當選新竹市長、周春米當選屏東縣長。然而，高虹安的不分區席次將由陳琬惠遞補、周春米席次則由陳靜敏遞補，因此將有台北、南投兩席區域立委即將舉行補選。

黃揚明談到嘉義市長選戰，由國民黨現任市長黃敏惠迎戰民進黨前立委李俊俋，接下來兩個多禮拜，該選區將進入激戰時刻，即使黃敏惠原本民調遙遙領先，但議員、里長都已選完後單獨舉辦的市長投票，投票率波動大，且嘉義市藍綠盤差距不大，加上選後可能有小鐘擺效應（綠軍投票動能更強、藍軍則較弱），「綠營並非沒有一搏機會，民進黨絕對比昨天投票有優勢，黃敏惠陣營必須審慎因應」。

黃揚明提到蔣萬安原在的台北第三選區（中山區、北松山區）立委補選，中選會已公告將於明年1月8日投票。此外，許淑華將於12月25日就職南投縣長，南投縣第二選區（南投市、名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉）則最晚會在許淑華離職後3個月內（3月25日前）舉辦投票。

針對台北第三選區立委補選，黃揚明認為綠營人選比較明朗，像是2020年參選過的吳怡農、表態爭取的台北市議員阮昭雄，以及意外落選的市議員梁文傑等都被點名。綠營人選上週已定案由黨主席徵召，但受到蔡英文請辭影響，恐將待週三中常會代理主席確認後才會定案。

反觀藍營，黃揚明表示人選比較不明朗，但目前可預見的是，松信選區最高票的徐巧芯、王鴻薇兩人都已表態無意願參選，主因是連任成功後，12月25日才要就職，但補選決定人選的日期相當趕，選前兩週候選人才就職議員，實在不妥。因此日前國民黨內部傳出李貴敏、鄭麗文等不分區立委也可能披掛上陣，甚至也傳出前立委羅淑蕾可能再出江湖，「總之，無論誰參選，都不見得能有絕對優勢」。

至於南投第二選區立委補選，黃揚明透露藍營傳出現任縣長林明溱有意推薦兒子林儒彬參選，確切人選應該會等詳細選舉時程出爐後才會討論。而綠營已有集集鎮長陳紀衡、參選議員落選的曾琮愷被媒體點名，但他認為在縣長選戰剛落敗的前立委蔡培慧披掛上陣機率最大，當選機率也不小。

在貼文的最後，黃揚明強調「總之，接下來這幾場小戰役，應該都是綠營相對有利的狀態，若有第三勢力參戰，對民進黨會更加分。若民進黨能在這些選戰中勝利，就可以快速地在敗選中止血回穩，迎接緊接而來的2024總統大選」。

2022大選 立委補選 羅淑蕾 吳怡農

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