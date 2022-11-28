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市場阿婆喊「囂張沒有落魄久！」 謝金河直指民進黨慘敗關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
九合一選舉民進黨慘敗，身兼民進黨主席的蔡英文總統（左）辭去黨主席一職，謝金河坦言民進黨敗選關鍵就是太過驕傲。記者林伯東／攝影
九合一選舉民進黨慘敗，身兼民進黨主席的蔡英文總統（左）辭去黨主席一職，謝金河坦言民進黨敗選關鍵就是太過驕傲。記者林伯東／攝影

2022九合一大選26日落幕，民進黨在21個縣市中僅搶下5席，隨後總統蔡英文宣布請辭民進黨主席職務，為敗選負責。財信傳媒董事長謝金河對此結果毫不意外，他表示民進黨敗選早有徵兆，市場阿婆也深諳其中道理，「囂張沒有落魄久」。

謝金河昨（27）日在臉書上分享對九合一大選結果的看法，他直言民進黨此次連台北、桃園都輸掉，無疑是慘敗，究其原因，他援引一位在新北石碇老街擺攤的阿婆所述，「囂張沒有落魄久，太囂張了，這次就死得很難看！」直言「驕兵並敗」就是民進黨的敗選主因

謝金河分析，2020年總統大選大勝讓英系核心人士變得不可一世，他們總攬陳時中選務，把台北市長候選人陳時中包裝得四不像，一點力道也沒有。此外，民進黨一改過去以初選定勝負的推派制度，除屏東縣以外都由黨內的「選對會」推派，導致參選名單流於主觀，其中林智堅更成為最大破口。

謝金河更指出，民進黨由英派林錫耀洪耀福主導的選舉策略顯然未能奏效，在「抗中保台」、「防疫」、「疫苗」、「台海危機」乃至「半導去台化」等議題上都未有積極論述，反而積極追打蔣孝嚴的陳年緋聞，以及林姿妙和高虹安涉貪，結果反而造成選民反感，「我偶爾打開電視頻道，殺得太過頭，其實反而有反效果，甚至，反而為敵營拉抬聲勢」。

謝金河認為，民進黨早在選前就已經很無力，蔡英文也感到危機，但已經來不及，「我說去年全黨面對四大公投，大家團結一致的力量哪裡去了？」不過他也期盼這次敗選能讓民進黨痛定思痛，開始調整腳步和路線，「2024總統大選已經揭開序幕」。

2022大選 蔡英文 陳時中 洪耀福 林錫耀 謝金河 選情評論

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