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蔡英文辭黨主席 學者：可重整派系資源

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
九合一選舉26日結果揭曉，民進黨遭遇大挫敗，黨主席蔡英文（左）、秘書長林錫耀（右）26日晚間召開記者會，兩人一同彎身鞠躬。（中央社）
九合一選舉26日結果揭曉，民進黨遭遇大挫敗，黨主席蔡英文（左）、秘書長林錫耀（右）26日晚間召開記者會，兩人一同彎身鞠躬。（中央社）

針對民進黨九合一選舉挫敗、民進黨主席蔡英文辭去黨主席一事，學者劉兆隆受訪時說，黨主席辭職就是要讓黨內資源重整，弭平派系紛爭，共同聚焦2024總統大選。其中，副總統賴清德、前立法院長蘇嘉全都被學者點名是可能的人選。學者曾冠球則指出，黨主席跟總統最好是同一人，所以賴清德出任的可能性不低。

重新協調派系資源

彰化師範大學公共事務與公民教育系副教授劉兆隆受訪時說，從2010年，民進黨只要選得不好，黨主席就會辭職，新主席就會開始重新調整資源，重整腳步，劍指下次大選。針對下一任民進黨黨主席的人選，劉兆隆表示，涉及到地方派系的資源磋商，具體狀況比想像中複雜許多。

他指出，2018年，民進黨九合一選舉也大敗，蔡英文同樣辭去黨主席的職位，但後來在民進黨中生代人士的推舉下，由當時行政院秘書長卓榮泰擔任民進黨黨主席。劉兆隆說，當時根本沒有人想到這個人選，所以黨主席的重點在於如何提出讓各派系都滿意的方案。

蘇嘉全、林佳龍被點名

台灣師範大學公民教育與活動領導學系教授曾冠球則表示，蔡英文辭黨主席，就是在對選不好的結果表示負責，而且這次主要的候選人都是蔡英文所提名的，她責無旁貸。他分析說，從權力集中的角度來看，黨主席跟總統候選人最好能是同樣的人，包括行政院長蘇貞昌、前副總統陳建仁與副總統賴清德，都是有可能問鼎總統大位的人。

他說，蘇貞昌目前還有行政院長的職位，所以恐怕無法兼任黨主席的位置；陳建仁是在蔡英文的奧援下才開始發揮影響力，蔡英文在這次選舉表現差勁，也會連帶影響到陳建仁的聲望，所以目前看來，賴清德是最有可能成為黨主席的人。

東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒表示，民進黨自2000年以來，前總統陳水扁就定調「政、黨同步」，所以黨主席人選，還是應由身為總統的蔡英文來指定。他說，目前為止前桃園市長鄭文燦歷經桃園敗仗，連閣揆位置都不一定能坐穩；高雄市長陳其邁還帶職，而且還是中生代，恐怕無法服眾。經過一輪盤點，他認為，前立法院長蘇嘉全將是可能的人選。

辭職難平民怨

臺灣民意基金會董事長游盈隆在臉書發文說，目前只有看到，蔡英文發表雜亂的敗選感言，並請辭黨主席，「其他什麼都沒改變」。他強調，如果這就是全部，顯見「民進黨當權派還感覺不到選民的怒火有多大，還不清楚民怨有多深，也根本不瞭解這是民進黨天大的災難。再這樣蹉跎下去，2024肯定失去政權。」

曾冠球也說，此次有許多選舉評論都是從政黨競爭的角度出發，探討論文門、烏賊戰的效應。但他認為，最重要的還是「大部分選民還是經濟選民」，領著3萬的薪資，看著雞蛋、牛奶等基本物資價格飛漲。

曾冠球強調，儘管政治輿論操作能取得一些效果，但如果基本生活問題沒有得到解決，民意就會開始反噬，而執政黨絕對是首當其衝。

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2022大選 選情評論 民進黨 蔡英文 賴清德 蘇嘉全 蘇貞昌 游盈隆 卓榮泰

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