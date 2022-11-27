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北市議員前五票數曝光！台大教授分析：學姐驚人、徐巧芯有望挑戰高嘉瑜

聯合新聞網／ 綜合報導
「學姐」黃瀞瑩以該選區第一高票當選台北市議員。記者余承翰／攝影
「學姐」黃瀞瑩以該選區第一高票當選台北市議員。記者余承翰／攝影

台北市市議員選情戰況激烈，台大教授徐丞志在臉書分析此次北市戰況，直言學姐黃瀞瑩票數好驚人，而藍營新生代徐巧芯是少數有機會能挑戰高嘉瑜的人，另推測柯文哲缺乏同黨地方議員的支援，明後年的總統之路，恐會走得相當辛苦。

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台北市市議員得票數前五名分別為：李彥秀（37,669票）、李柏毅（30,325票）、王世堅（29,796票）、黃瀞瑩（29,270票）、苗博雅（28,417票）。

台大教授徐丞志在臉書直呼，直言學姐黃瀞瑩票數好驚人，而藍營新生代徐巧芯是松山信義區的第一高票，扣除立委級別回的李彥秀，也算是前五強，大概是藍營新生代裡面少數有機會挑戰高嘉瑜的人物了。

徐丞志分析，這次台灣民眾黨在台北市議會只拿下四席，推八中四，雖然是第一次打地方選戰，但成績也不是特別好，有幾席看起來是配票的問題，尤其是同為士林北投區的陳思宇，被同黨的黃瀞瑩吸走太多票，若再多分2,000張給陳思宇就能當選，甚是可惜。

另補充，民眾黨在台北市的市議員選舉得票率是9.24%，遠低於黃珊珊的25.14%。全台灣民眾黨得票率有超過10%的只有新竹市，拿下14席議員，甚至比2018年時代力量的16席還少，推測「柯文哲明後年的總統之路，在缺乏在地議員陸軍支援的情況下，會走得相當顛簸」。

許多網友紛紛留言，「很難配票，民眾黨本身沒有樁腳」、「時力的背骨脫黨的人都比這屆當選的人多了，現在才說泡沫化有點太晚」、「認為柯文哲有希望的人，問題比較大」、「柯文哲是好的候選人也是優秀的執政官，但是我覺得要有高手幫他操盤選戰，不然希望渺茫」。

2022大選 台北市選舉 黃瀞瑩 徐巧芯 高嘉瑜

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