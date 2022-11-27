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台灣選舉「最死忠選票」是哪？ 眾人秒指1縣市 數據曝光超驚人

聯合新聞網／ 綜合報導
蔣萬安競選總部前的支持者歡欣鼓舞。 圖／聯合報系記者林澔一攝影
蔣萬安競選總部前的支持者歡欣鼓舞。 圖／聯合報系記者林澔一攝影

九合一大選於昨（26）日晚間落幕，民進黨僅拿下南部4縣市及澎湖縣，可說是大敗的慘況。然而，在選舉結果出爐後，有網友在網路上發文，討論關於「台灣最死忠的縣市是哪？」而貼文曝光後也掀起討論。

▶️2022九合一選舉/縣市長、縣市議員、里長等 選舉開票結果看這裡

昨日一名網友在PTT上以「現在最死忠的城市是哪個縣市啊？」為題發文，原PO根據選舉結果詢問大家，「現在已經可以看出哪個縣市才是死忠的吧？不知道大家覺得是哪一個縣市呢？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友點名「台北市」，「台北吧！某人還能拿那麼多票」、「台北沒救了，看4年後有沒有機會翻轉吧」、「絕對是台北」、「台北的死忠仔很可怕」、「台北一堆死忠的，身為台北在地人覺得丟臉」、「台北吧！藍綠死忠區，無法理解」、「台北啊！33怎麼那麼低」。

事實上，從2014年起，國民黨在台北市長選戰不論是贏還輸，得票率大約都有40到42%。然而，今年蔣萬安以得票率42.29％當選、陳時中獲得31.93％、黃珊珊則是以25.14％，位居第三名。根據往年資料，可以發現國民黨在台北市的選票相當穩定，三屆的得票率都落在40到42%，沒有往更低比例跌過

除此之外，也有網友點名「高雄市」和「台南市」，「高雄真的可悲」、「龍介仙真的可惜了，4年後就是他了吧」、「高雄太穩了」、「高雄，綠到流油」、「絕對是高雄>台北>台南」、「台南，出一堆問題還是綠的」、「台南，繼續沒輪替記錄」。

2022大選

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