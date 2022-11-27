陳時中落敗！粉絲難接受哭成一片 周玉蔻「1超暖舉動」被讚爆
九合一大選於昨（26）日晚間落幕，台北市的「三腳督」激戰，最後由蔣萬安贏得勝利。對此，向來支持陳時中的資深媒體人周玉蔻，也在臉書貼出數張風景照，並寫道「勝不驕，敗不餒」，貼文曝光後也掀起討論，還有網友哀傷表示「蔻姐，我想哭！」
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周玉蔻昨日在臉書上發文，分享數張牡丹灣的風景照，並感性寫道「勝不驕，敗不餒，明天的太陽依舊升起，台灣加油！」貼文曝光不到1天，就湧入破萬名網友按讚，留言數也接近2千則。
不少網友在貼文底下哭喊，「我媽是蔻蔻姐粉絲，她難過到晚上吃不下」、「蔻姐我好想哭喔！說不出的難過」、「有窒息的感覺」、「蔻姐，我想哭」、「哭完，我不放棄，我會繼續為台灣民主努力」、「無法接受」、「越看越傷心」、「輸到頭好暈」。面對這些網友的哀傷情緒，周玉蔻也相當暖心，特地一一回覆「愛心符號」安慰。
今日一早，周玉蔻再次更新臉書貼文，打卡屏東縣牡丹鄉，分享一段6秒鐘的短影片，也不忘和網友們說聲早安。然而，貼文底下有網友感嘆「從今以後不再對政治關心，也不會投票了」，她則暖心回應「你開心健康就最重要」。
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