鄭家純同框黃敏惠遭綠支持者出征 怒回嗆：9月就說民進黨會輸很慘

鄭家純因支持民進黨，卻同框國民黨嘉義市長黃敏惠，遭網友出征。圖/鄭家純臉書

九合一大選已出爐，常公開力挺民進黨的雞排妹鄭家純卻因先前一張同框國民黨籍嘉義市長黃敏惠的照片，被部分網友出征指出「分散風險」，她爆氣回應都是造謠。

鄭家純在臉書怒斥有「廢物粉專」在造謠她分散風險，更坦言「幾年前就因為表態支持民進黨，入境香港時被遣返了好嗎」，她也在留言中說9月中就曾向朋友表示，這次民進黨會輸很慘，直呼「我有因為不看好就不表態嗎？」

她再嗆「難道我會不知道選完一定被尻洗（諷刺、挖苦意思）？前面唱衰完，然後現在喜滋滋說自己是先知的台派，你們根本只在乎自己」。至於讓鄭家純憤怒的原因，她補充「被不同立場的怎麼嘲笑我都沒關係，搖著台派大旗在那邊造謠才會讓我不爽」。

許多網友紛紛留言表示，「台灣就這麼丁點大，是還要分去哪」、「艱困的戰役還願意繼續留下的才顯珍貴」、「堅持就對了，保持能量，支持自由民主」、「家純向來都是鋼鐵支持者」、「真正支持者，買寫真集，默默欣賞」。

雞排妹曾南下嘉義支持田慎節。鄭家純臉書

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