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藍天再現！網點名「國民黨2女戰神」 點燃扳倒民進黨火苗

聯合新聞網／ 綜合報導
九合一大選於昨日舉行。 示意圖／聯合報系記者朱冠諭攝影
九合一大選於昨日舉行。 示意圖／聯合報系記者朱冠諭攝影

九合一大選於昨（26）日落幕，民進黨僅拿下南部4縣市及澎湖縣，可說是大敗的慘況。對此，一名網友在網路上發文，直呼「點燃這次推倒民進黨的火苗，又使其變成燎原大火的，就是這兩位，王鴻薇徐巧芯」，而貼文曝光後也掀起討論。

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一名網友在PTT上以「2022掀倒民進黨的兩大戰將，王鴻薇+徐巧芯」為題發文，原PO認為這次2022民進黨大敗雖然有跡可尋、人心思變，但點燃這次推倒民進黨的火苗，又使其變成燎原大火的，就是國民黨台北市議員王鴻薇和徐巧芯。

原PO首先舉出今年7月5日時，台北市議員王鴻薇召開記者會，指稱林智堅中華大學碩士學位論文抄襲，隔日台北市議員徐巧芯向台大發函，具名檢舉林智堅論文涉嫌抄襲余正煌論文。由於這兩位的先後發難，最終使得林智堅的兩篇論文在台大以及中華大學的學術倫理委員會中被撤銷。

台北市議員王鴻薇。 圖／聯合報系資料照片
台北市議員王鴻薇。 圖／聯合報系資料照片

此外，原PO提到又因為林哲瑄在新竹棒球場撲球受傷、球季報銷事件，導致原本是宣傳政績的新竹市12億棒球場工程，不幸成為爛尾破口，最後林智堅被迫退選。民進黨在那之後狂攻新竹市長侯選人高虹安，沒想到卻把高虹安愈打愈旺，從老三變成老大，「也因為打高虹安的關係，讓新竹市的大選成了撼動此次民進黨版圖的重要關鍵」。

原PO接著寫道，「現在再來看，如果不是王鴻薇拿到了不知什麼管道來的情資，又願意站出來痛打林智堅，只怕今天的局面就不是這樣了」。原PO提到徐巧芯愈到選戰的後期，戰力反而更強大，還一度自詡「松信惡女」、「生死看淡、不服就幹」，除了爆料陳時中的聚餐照，又火速提告製造、轉發網路流傳偽造文件的相關當事人，還截獲相關當事人在LINE群組中的對話。

台北市議員徐巧芯。 圖／聯合報系資料照片
台北市議員徐巧芯。 圖／聯合報系資料照片

原PO提到的這些舉動，都讓側翼群組內的成員人人自危，使對手陷入難以收拾的局面，「這兩大事件從王鴻薇製造破口開始，到徐巧芯的擴大戰果，激起全國下架民進黨的激情，終讓民進黨於2022大敗。會有這樣的結果，這兩位勇敢戰將『厥功甚偉』，於2022的大選上，永遠留下了濃墨重彩的一筆記錄」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「王鴻薇應該是MVP，徐巧芯比較像推波助瀾」、「王鴻薇還去圖書館找證據打臉民進黨」、「徐巧芯真鄉民，真人互動這點就值啦」、「王鴻薇那一槍真的吹起反攻號角」、「這招真的打得漂亮」、「如果沒有王鴻薇，徐巧芯成不了大事」、「徐巧芯打的恰好就是中間選民最討厭的側翼」。

2022大選 徐巧芯 王鴻薇 林智堅

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