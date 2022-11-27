吳蕚洋議員夢碎感慨落敗 支持者提「無黨籍參選策略」供參考

曾參與2018年台北市長選舉，並以一曲《愛江山更愛美人》、推廣「蜂蜜檸檬」爆紅的吳蕚洋，今年以無黨籍身分參選台北市議員第三選區慘落選，感嘆結果不如預期，不過也有網友提出「無黨籍參選策略」。

台北市議員第三選區（松山、信義）16人搶9席，選情激烈，吳蕚洋最終只拿下1479票，並在臉書宣布敗選，也感謝大家的支持「終於可以放下責任心」。

吳蕚洋在臉書上表示，結果結果不如預期，不易入眠、睡了又醒，不清楚哪個環節出錯，直言「這次我是勤走市場各地，且得到的回饋是很好的，為什麼卻沒變成選票呢？」更笑稱「也許歌聲太好聽了？讓人以為是賣唱的」。

有支持者網友分析，問題不在吳蕚洋有沒有努力、政見好不好，而是在於沒有政黨支持、推薦，直言是民主政治的必然，並舉例第六選區的曾獻瑩，有趙少康的支持，就拿下兩萬票當選，先前曾獻瑩曾代表信心希望聯盟選過立委，「好像還拿不到五千票吧？」

因此建議吳蕚洋參考相關策略，可以不加入政黨，但跟理念相近的政黨有一些策略性的結盟，「或許是無黨籍的人在民主體制內可以考慮的一條路」。

許多民眾紛紛回應，「主力改為實質政見，蜂蜜檸檬為輔，定有更好效果」、「掛個國、民兩黨的招牌，票數自然來」、「你應該出道做歌星，我來給你寫歌」、「勇氣努力、堅持放下，休息再出發，人生不過如此」、「無黨籍本來就很難『凍蒜』」。

商品推薦