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民進黨慘敗！再輸2縣市就被連根拔起 沈富雄建議國民黨這樣做
九合一大選於昨（26）日落幕，國民黨可說是大勝，在21縣市中奪下13席。對此，前民進黨立委沈富雄在政論節目中表示，這次民進黨差點被連根拔起，而國民黨也不能高興得太早。
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沈富雄在政論節目《TVBS戰情室》中提到，在民調封關之前，多數人都覺得基隆市的勝負難定，但是現在國民黨謝國樑拿下9萬6784張票（得票率52.92％），贏過對手蔡適應超過2萬張票，可見「謝國樑是有備而來，他早就曉得人家會怎樣修理他，所以他用不同的形象來推銷自己」。此外，沈富雄也談到「這次國民黨大勝，在北部的基隆不贏才奇怪，『像用掃把將嘉義八掌溪以北全部掃乾淨』」。
沈富雄表示民進黨原本有7席，現在變成5席，而且失去的基隆、新竹、桃園都是台灣的精華地帶，多贏的1席澎湖縣則勝之不武。他也坦言民進黨贏的5席裡頭，屏東和台南都是屬於險勝，如果連這兩個縣市也輸，「民進黨在台灣就被連根拔起了」。
沈富雄也強調國民黨不能高興得太早，應該要抓緊機會乘勝追擊，因為過去是鐵板一塊的桃竹苗，現在桃園有一點變動了，但新竹和苗栗的下面還是亂成一團，「國民黨應該趁現在好好整頓一番」。
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