台南得票分布一次看！網分析謝龍介敗選原因 恐因顏色錯誤

台南市選舉戰況熱烈，民進黨黃偉哲以得票率48.80％，險勝得票率43.63％的國民黨對手謝龍介，臉書粉絲專頁「台南式」製作兩位候選人的得票分布圖，讓許多網友一目了然。

據台南市選委會統計，此次台南市長選舉投票率為58.68％，民進黨黃偉哲獲43萬3684得票數、48.80%得票率，國民黨謝龍介獲38萬7731票、43.63%得票率，競爭激烈。

不過臉書粉絲專頁「台南式」則另外做了一份資料整理，分析台南各縣市黃偉哲、謝龍介兩人的得票分布圖，並指出黃偉哲最大領先區位於麻豆，差距24.04%；反之謝龍介則為楠西，差距18.05%，圖表清晰讓許多網友回應「圖很讚、一目了然」。

有網友諷刺，謝龍介該做的不是選市長，而是去做廣播電視節目「保證得金鐘沒問題」，另有人反駁「比綠執政這麼久沒進步好，還這麼多槍殺」、「讓謝龍介試個四年不好嗎？不好下次再選其他人就好」、「又要繼續被笑『你們台南西瓜都能選上了』」。

其他網友則留言，「新營是綠贏不了的，因為有『藍贏綠都心』」、「溪北都被黃放生了還可以這麼挺喔」、「如果另一個不是國民黨肯定早就翻了，誰叫龍介是國民黨」、「應該反過來，誰叫國民黨提名謝龍介」、「龍介最幫忙的麻豆七股將軍，還是無法獲得青睞」。

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