九合一選戰最心疼誰？ 鄉民一面倒點名「她」：1126唯一遺憾

九合一大選於昨（26）日晚間落幕，有些選民很開心，也有人感到相當難過。一名網友在網路上發文，好奇詢問大家「1126選戰最心疼誰？」而貼文曝光後也掀起討論。

一名網友在PTT上發文，提到九合一選戰有歡笑、有淚水，有人拚盡全力卻輸到脫褲，也有躺著贏的人。對此，原PO詢問「那有沒有誰最令人心疼？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友都點名「黃珊珊」，「33，原以為至少萬華會領先的」、「33！看到萬華的票，心疼死了」、「真的是33，替她感到不值」、「33，為台北人的價值觀感到沉痛」、「33，做得最累市民卻不挺」、「33是個人才」、「唯一的遺憾只有33」。 台北市長候選人黃珊珊（中）宣布敗選時眼眶泛淚。 照片／聯合報系記者余承翰攝影

根據中選會資料，台北市長選戰最後結果，國民黨蔣萬安拿下57萬5590張票（得票率42.29％），當選台北市長；民進黨陳時中獲得43萬4558張票（得票率31.93％）；黃珊珊則以34萬2141張票（得票率25.14％），位居第三名。

針對不少網友都很在意的萬華區得票數，蔣萬安拿下3萬9140票（得票率39.98%）、陳時中3萬3214票（得票率33.93%）、黃珊珊2萬4849票（得票率25.38%）。

此外，謝龍介則被網友認為是第二可惜的候選人，有網友直呼「我的話是龍介」、「龍介兄」、「龍介兄也好可惜，擺在其他地方就贏了」、「龍介仙請繼續加油」、「謝龍介吧」、「龍介辛苦了」。 台南市長候選人謝龍介宣布敗選。 照片／聯合報系記者鄭惠仁攝影

根據中選會資料，台南市長選戰最後結果，民進黨黃偉哲拿下43萬3684票（得票率48.80%），成功連任；謝龍介則以38萬7731票（得票率43.63%），位居第二名。

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