快訊

直擊／彭于晏現身台北引暴動 超幸運「彭太太」曝光

快閃解鎖／張善政桃園席捲客家選票 姜松茂成關鍵功臣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

解析綠營大敗關鍵 沈政男：賴清德總統之路還有很多「大石頭」要搬

聯合新聞網／ 綜合報導
沈政男指出副總統賴清德賴清德若要參選總統，還有很多黨內、黨外的「大石頭」要搬開。圖／聯合報系資料照片
沈政男指出副總統賴清德賴清德若要參選總統，還有很多黨內、黨外的「大石頭」要搬開。圖／聯合報系資料照片

2022地方九合一大選民進黨大敗，醫師兼時事作家沈政男分析大敗關鍵在於綠營自以為是、態度死硬，甚至檢討選民，藍白才會獲勝，並提及黨內賴清德若要邁向總統之路，還有很多「大石頭」要搬開。

▶️2022九合一選舉/縣市長、縣市議員、里長等 選舉開票結果看這裡

沈政男在臉書上表示，蔡英文請辭黨主席，說明這次民進黨大敗，綠營還有人在檢討選民「仇恨值是因為藍白陣營的抹黑」，他批評綠營「繼續在那邊自以為是，殊不知這次就是靠你們這樣的死硬姿態，藍白才能獲勝」。

沈政男在選前大膽預言「這次選舉會讓綠營側翼走入歷史」，民進黨若還要被那些偏離現實的支持者、網紅與媒體牽著鼻子走，那就是藍白之福，也點出大敗關鍵「從政跟做任何事一樣，第一要務就是趨近現實，不然現實就會找上你，而選舉的現實就是民意」。

此外，提及賴清德若要邁向總統之路，還有很多黨內黨外「大石頭」要搬開，並感慨「真的為他感到擔心，尤其是黨內最大的那顆石頭」，也幸虧他受過嚴格科學訓練，不會被側翼與偏頗的綠營媒體牽著鼻子走、悖離現實。

九合一選舉，民進黨慘敗，身兼民進黨主席的蔡英文總統（左）辭去黨主席一職，並與民進黨秘書長林錫耀（右）向國人鞠躬。記者林伯東／攝影
九合一選舉，民進黨慘敗，身兼民進黨主席的蔡英文總統（左）辭去黨主席一職，並與民進黨秘書長林錫耀（右）向國人鞠躬。記者林伯東／攝影

對於北市選情，他根據民調趨勢指出，本來就是蔣萬安的，兩年前防疫大好時，有一度陳時中領先，但很快還是被蔣萬安超前。此外黃珊珊民調本就不高，後來因去年五月、今年疫情，獲得淺綠或中間選民的支持，把陳時中的民調拉得更低。

沈政男並分析，民意不滿意防疫成績，若早知大勢，民進黨台北市長當初應開放初選，讓選民來決定最適合的人選，而非找一個認為會贏的，更不應該把仇恨值歸罪於人家操作與抹黑，應虛心檢討，更直言「這等於檢討選民」。

許多網友也留言回應，「所以重點是哪顆大石頭」、「那些脫離現實號稱有第四權的媒體，操弄數字自己喊爽的」、「與其說抗中保台，不如說是蔡英文的政權保衛戰」、「這次地方選舉提高到抗中保台，未免太過」、「人要有承認錯誤的勇氣，並改進」。

2022大選 民進黨 賴清德

延伸閱讀

藍營領先多縣市 林濁水「一字」表達無奈之情

陳紫渝、何芝寧當選里長！ 網熱議「正妹選里長」將成新趨勢

新竹開票刺激 網揭「本屆最慘是他」：選完退黨退休嗎？

躺著都會上！數據爆侯友宜4年幾乎零損傷 45萬票大勝林佳龍

相關新聞

九合一選戰最心疼誰？ 鄉民一面倒點名「她」：1126唯一遺憾

九合一大選於昨（26）日晚間落幕，有些選民很開心，也有人感到相當難過。一名網友在網路上發文，好奇詢問大家「1126選戰最心疼誰？」而貼文曝光後也掀起討論。

解析綠營大敗關鍵 沈政男：賴清德總統之路還有很多「大石頭」要搬

2022地方九合一大選民進黨大敗，醫師兼時事作家沈政男分析綠營自以為是、死硬的態度，甚至檢討選民，藍白才會獲勝，並提及黨內賴清德若要邁向總統之路，還有很多「大石頭」要搬開。

民進黨為何慘敗？ 他列「8原因」：跟國民黨當年失去民心一樣

九合一大選於昨（26）日晚間落幕，民進黨僅保住5縣市，可說是輸得相當慘烈。對此，一名自稱2020年總統大選投給蔡英文的網友在網路上發文，列出8點民進黨慘敗的可能原因，而貼文曝光後也掀起討論。

躺著都會上！數據爆侯友宜4年幾乎零損傷 45萬票大勝林佳龍

九合一選舉落幕，新北市侯友宜當選新北市長，並以45萬多票大勝對手林佳龍，有網友對比先前數據表示，此次新北投票率比上屆還低，侯友宜得票數幾乎無損，許多人直呼「躺著都會贏」。

時力坦言選舉結果不如預期 王婉諭指困境來自定位矛盾

九合一地方大選落幕，時代力量在全國取得6席議員席次，時代力量立委王婉諭坦言，相較與時代力量原先的期許，這個成績非常不理想...

【重磅快評】人民下架蔡英文總統路線 民進黨再遭一人毀黨

原來今年大選的結果，在七月就已有答案。民進黨市長參選人林智堅論文門雙抄襲案，蔡英文率全黨與台大對抗，挑戰學術真理，觸動人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。