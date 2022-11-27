解析綠營大敗關鍵 沈政男：賴清德總統之路還有很多「大石頭」要搬
2022地方九合一大選民進黨大敗，醫師兼時事作家沈政男分析大敗關鍵在於綠營自以為是、態度死硬，甚至檢討選民，藍白才會獲勝，並提及黨內賴清德若要邁向總統之路，還有很多「大石頭」要搬開。
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沈政男在臉書上表示，蔡英文請辭黨主席，說明這次民進黨大敗，綠營還有人在檢討選民「仇恨值是因為藍白陣營的抹黑」，他批評綠營「繼續在那邊自以為是，殊不知這次就是靠你們這樣的死硬姿態，藍白才能獲勝」。
沈政男在選前大膽預言「這次選舉會讓綠營側翼走入歷史」，民進黨若還要被那些偏離現實的支持者、網紅與媒體牽著鼻子走，那就是藍白之福，也點出大敗關鍵「從政跟做任何事一樣，第一要務就是趨近現實，不然現實就會找上你，而選舉的現實就是民意」。
此外，提及賴清德若要邁向總統之路，還有很多黨內黨外「大石頭」要搬開，並感慨「真的為他感到擔心，尤其是黨內最大的那顆石頭」，也幸虧他受過嚴格科學訓練，不會被側翼與偏頗的綠營媒體牽著鼻子走、悖離現實。
對於北市選情，他根據民調趨勢指出，本來就是蔣萬安的，兩年前防疫大好時，有一度陳時中領先，但很快還是被蔣萬安超前。此外黃珊珊民調本就不高，後來因去年五月、今年疫情，獲得淺綠或中間選民的支持，把陳時中的民調拉得更低。
沈政男並分析，民意不滿意防疫成績，若早知大勢，民進黨台北市長當初應開放初選，讓選民來決定最適合的人選，而非找一個認為會贏的，更不應該把仇恨值歸罪於人家操作與抹黑，應虛心檢討，更直言「這等於檢討選民」。
許多網友也留言回應，「所以重點是哪顆大石頭」、「那些脫離現實號稱有第四權的媒體，操弄數字自己喊爽的」、「與其說抗中保台，不如說是蔡英文的政權保衛戰」、「這次地方選舉提高到抗中保台，未免太過」、「人要有承認錯誤的勇氣，並改進」。
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