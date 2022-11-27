民進黨為何慘敗？ 他列「8原因」：跟國民黨當年失去民心一樣

九合一大選於昨（26）日晚間落幕，民進黨僅保住5縣市，可說是輸得相當慘烈。對此，一名自稱2020年總統大選投給蔡英文的網友在網路上發文，列出8點民進黨慘敗的可能原因，而貼文曝光後也掀起討論。

一名網友在PTT上以「民進黨為什麼輸，哪裡做不好，經濟／外交？」為題發文，原PO透露自己2年前的總統大選把票投給蔡英文，正是因為覺得國民黨執政時，政策大多偏向50歲以上老人的固有利益，忽視掉年輕人未來的總體發展，包括房價、少子化、低薪等，讓許多年輕人看不到未來，「這也是當年民進黨能大贏國民黨的原因，因為年輕人為了自己的未來跳出來投票，不是因為什麼兩岸政策跟統獨」。

不過，民進黨接手執政後，原PO坦言根本沒有協助年輕人發展，各項政策都是為了討好某些族群而設立的機制，甚至還出現死不認錯、強詞奪理的權力式言語，「所以這次民進黨大敗，就是因為年輕世代沒出來投票，選舉回歸上一世代的老人基本盤對決，所以輸到脫褲剩下5個縣市」。原PO接著列出8點民進黨慘敗的可能原因：

一、高房價

原PO提到這6年的房價飆漲，讓年輕人看不到頂峰，更買不起房。他也指出民進黨上台後，房價幾乎是用火箭飛射的方式成長，連社會宅都沒有認真做，「民進黨做了什麼？只是最後關頭弄一個房客租房補助，試圖拉攏一下而已」。

二、少子化

原PO坦言少子化攸關整體台灣的存亡，而背後因素就是高漲的房價、通膨，還有無法安穩照顧小孩的後援機制。

三、薪資水平低落

原PO表示雖然每年都在調漲基本薪資，但能受惠的人幾乎不是中產階級，而偏偏有養育小孩以及對物價敏感的都是中產階級，「連年低落的薪資根本追不上高升的物價，中產階級這幾年都往貧窮線淪陷」。

四、生活無形成本劇增

原PO認為勞保和健保擺明入不敷出，根本無法支付目前已退休老人，但政府的做法卻是每年提升勞保跟健保費用，好去支付這些已退休老人，等到年輕這代老了，勞保破產又沒有年輕人接手。原PO不滿直言「最慘的就是我們這代，每年看到勞保和健保費用一直漲，就已經薪資低落了，沒錢了啦！」

五、各項討好特別族群的政策

原PO坦言計程車政策最令他感到不滿，好像只有計程車族群是選民，而一般上班族什麼都不是，「計程車淘汰換新最高補助35萬，我連車都買不起，疫情時補助薪資跟油錢最高6萬，結果一般上班族什麼都沒有，我只有無薪假的份」。

六、金融業各項不合理管制、查核、裁罰

原PO表示台灣金融業從業人員約100萬人，這幾年從內部行政人員到外部業務人員，都被金管會的管制、查核、裁罰弄到快受不了，各種刁難跟規定，整個金融業的從業人員壓力爆炸。原PO氣憤寫道「你以為在為民服務，但別忘了你這些舉動是影響這100萬人的工作，這也是為什麼金融重鎮的台北、新北以及六都民進黨選得難看，因為整個金融業銀行、證券、保險、投信都被搞得太糟了」。

七、沒辦法接受別人的批評

原PO發現台北非綠地就各種資源緩慢及刁難，政府開放國外航線導致國內疫情爆發，結果說台北是破口，「聽在我們耳裡是一種很好笑的強詞奪理，如果承認錯誤道歉補救，搞不好還會有很多人覺得很讚」。

八、數位中介法

原PO提到自己最無法接受的，就是號稱爭取民主自由的民進黨，居然意圖用數位中介法控制言論跟控制PTT，「一個應該到死都要捍衛言論自由的黨派居然做這個，是我最無法接受的原因！」

在貼文的最後，原PO寫道「當年國民黨會失去政權就是做太多以上這種失去民心的事情，這6年來民進黨也是如此，這次會大敗不意外，來看看後年的總統大選你們怎麼面對」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「推，完全執政擺爛保證，社宅20萬戶現在幾戶？炒房炒到天上去」、「房價高到讓人很不爽」、「金融業真的受創很深」、「非常認同！當初就是因為房價上升，期待執政黨可以解決問題，結果這6年來，房價反而像火箭一樣飛快」。

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