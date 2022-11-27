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躺著都會上！數據爆侯友宜4年幾乎零損傷 45萬票大勝林佳龍

聯合新聞網／ 綜合報導
國民黨新北市市長候選人侯友宜勝選，上台感謝選民支持。記者林俊良／攝影
國民黨新北市市長候選人侯友宜勝選，上台感謝選民支持。記者林俊良／攝影

九合一選舉落幕，侯友宜以45萬多票大勝對手林佳龍，當選新北市長，有網友對比先前數據表示，此次新北投票率比上屆還低，侯友宜得票數幾乎無損，許多人直呼「躺著都會贏」。

▶️2022九合一選舉/縣市長、縣市議員、里長等 選舉開票結果看這裡

根據中選會26日深夜11時最終統計，新北市今年的選舉人數為331萬6517人，投票數僅有187萬7186票，投票率僅56.6%，侯友宜共獲115萬2555票，得票率62.42%；林佳龍則獲69萬3976票，得票率37.58%，侯友宜最終以45萬8579票的差距勝選連任。

有網友在PTT上發文表示，對比上屆侯友宜拿116萬票，這屆他拿下115萬2555票，以46萬票的差距輾壓對手林佳龍，甚至這屆投票率僅55%，比上次低了近9%，兩屆下來侯的得票數幾乎無損。

原PO推測，若投票率超過六成以上，可能會贏50萬票，更補充「聽說侯明天（指27日）上午一大早第一個行程開工，是跑去新店視察安坑輕軌工程」，更直呼「這操作也太風騷了吧，給不給人活路啊？」

許多網友紛紛熱烈回應，「差點就看到差距50萬票了」、「朱立倫壓力很大，給不給活路」、「看一下對手是誰好嗎，侯根本像在選里長」、「阿龍不哭，我挺你當行政院長」、「太殘忍了，直接把對手壓在地上磨擦」、「躺著都會贏」。

2022大選 新北市長 侯友宜 林佳龍

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