外媒：綠營抗中牌 選民不埋單

台灣昨（26）日舉行九合一選舉，民進黨慘敗，包括路透等國際媒體報導，這場地方選舉可謂為下屆總統大選定調，而高物價和經濟低迷讓民進黨陷入苦戰，雖然試圖打「抗中牌」扭轉劣勢，但選民並不埋單。

路透報導指出，這場台灣縣市長與地方議員選舉，表面上看來是關於如何應對新冠疫情、犯罪等內政議題，當選人並沒有對中國大陸政策的直接話語權。不過民進黨領導人蔡英文，卻將這場選舉定義成不僅是一場地方選舉；她說，全世界正在關注台灣如何在與大陸的軍事緊張情勢中捍衛民主。

日本產經新聞指出，高物價和經濟低迷讓民進黨陷入苦戰，雖然試圖打抗中牌扭轉劣勢，但選民並不埋單。

彭博報導，台灣這次地方選舉可視為下屆總統大選定調，紐約風險顧問業者歐亞集團的艾娃‧沈（音譯，Ava Shen）選前受訪時說，這次選舉如果國民黨表現亮眼，會讓北京放心，但可能會迫使蔡英文辭去民進黨主席，並在2024年前削弱她緩和獨派立場的影響力。民進黨如果表現強勁，或可增強其對抗北京的意願。

美聯社報導，國際觀察家和民進黨都試圖將這場選舉連結到與中國大陸的關係，但許多台灣的專家卻認為中國大陸在這次選舉中並沒有扮演太大角色，選戰主要還是聚焦在地方議題。報導指出，民進黨之所以吞敗，或許部分還是要歸咎於對疫情的因應。

台大教授王業立表示，國際社會把地方選舉拉高到國際層級與台灣的生存，但實際上沒有那麼嚴重。

CNN選前也引用路透的報導，以「台灣地方選舉對中國和全世界發出訊息」為題，介紹台灣的選舉；英國BBC則報導，隨著台灣成為美中地緣政治角力熱點，今年的選舉備受關注。

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