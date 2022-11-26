假球案主謀「雨刷」當選議員 棒球迷崩潰：台灣究竟怎麼了

前職棒打假球案主謀「雨刷」蔡政宜，服刑3年8個月後出獄，並參選嘉義縣第4選區縣議員，晚間選票開出後蔡政宜領先不少，票數比第二名第三名加起來都要多，自行宣布當選嘉義縣議員。

蔡政宜成立競選總部時曾強調，「過去我犯的錯，已經受到法律制裁，這次決定參選重新做人，希望這次可以給我一個機會為鄉親服務。」

當選消息一出立刻引起PTT鄉民不滿，紛紛留言「職棒球迷在哭泣」、「今天最崩潰的板是棒球板，八卦、政黑都不用爭」、「台灣究竟是怎麼了」、「台灣棒球差點栽在你手上」、「到時候真的被邀去開球，天大笑話」、「有前科可以參選才是最扯的」、「中職記得趕快逃離嘉義」、「超厲害，怎麼動員的」、「挑戰全國（議員）最高得票」、「議長穩了」。

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