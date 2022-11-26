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稱「論文門、球場爭議」讓民進黨一屍五命 高嘉瑜鐵口成真

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨立委高嘉瑜日前稱論文門、新竹球場爭議會讓北北基桃竹「一屍五命」鐵口成真。。圖／本報資料照
民進黨立委高嘉瑜日前稱論文門、新竹球場爭議會讓北北基桃竹「一屍五命」鐵口成真。。圖／本報資料照

2022九合一大選局面大致底定，國民黨一舉拿下13縣市，民進黨則輸到只剩5縣市，印證民進黨立委高嘉瑜日前的「一屍五命」鐵口成真。

日前高嘉瑜曾指出，民進黨經過林智堅的論文門、新竹球場爭議，恐讓北北基桃竹選情「一屍五命」，當時受黨內大力撻伐，更被綠營支持者轟「只會扯後腿」。高嘉瑜此話一出，也被前桃園市議員王浩宇檢舉違法黨紀。

雖然民進黨在2009年縣市長選舉拿下四縣市，但當時是一般縣市與直轄市分開選；2010年五都選舉拿下台南市與高雄市，加總還有六縣市，今年雖然新攻下澎湖縣，仍是史上最慘紀錄。

許多網友在PPT上對高嘉瑜的鐵口表示：「一屍五命，高委員神預言」、「一屍五命，懷念先知」，「高嘉瑜果然是先知，而先知通常是孤獨的，尤其在民進黨裡」。

高嘉瑜今天也在政論節目直言，民進黨選情不如預期，因側翼網軍在選前到處出征別人，包括館長、王世堅，甚至新竹高中生都受害，對中間選民、年輕人影響很大。

民進黨黨主席蔡英文在晚間9點宣布辭職，為敗選負責，並表示接受台灣人民決定。

2022大選 高嘉瑜 林智堅 選民論戰

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