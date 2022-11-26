陳紫渝、何芝寧當選里長！ 網熱議「正妹選里長」將成新趨勢

九合一大選結果紛紛出爐，有「最美里長參選人、永和IU」之稱的新北市永和區永福里里長候選人陳紫渝、「韓星級正妹」新竹市東區埔頂里里長候選人何芝寧都在此次選舉順利當選，有網友就好奇「正妹選里長」是否將成未來趨勢。

一名網友在PTT八卦版以「正妹選里長會不會超越網美成趨勢？」為題發文，表示近幾次選舉都有不少年輕人出來選里長，而在本次選舉又有「正妹」出來選，且效果還不錯。

原PO表示，台灣目前有許多里長都是「萬年老里長」，因此難得有年輕人出來，且又是正妹，里長的政黨背景跟政績也不太容易影響投票意向，因此好奇「正妹選里長」是不是將成趨勢，甚至可能比當網美、網紅或模特兒還更有發展性？

網友表示「網美比較賺吧，里長累死」、「不過里長不算公務員，還是可兼網美XD」、「很好啊，服務里民也賞心悅目」、「選誰都一樣，有何理由不投給正妹」、「里長伯—>里長妹，臺灣民主大進步」。

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