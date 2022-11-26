快訊

高雄市議員開票結果／洗刷罷捷恥辱！黃捷衝出高雄最高票 剖析勝選2關鍵

台北市議員當選名單／議會大洗牌！王世堅順利連任 綠老將梁文傑、江志銘落馬

18歲公民權修憲複決公投 同意票未達門檻確定不通過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳紫渝、何芝寧當選里長！ 網熱議「正妹選里長」將成新趨勢

聯合新聞網／ 綜合報導
陳紫渝及何芝寧確定當選新任里長，網友好奇「正妹選里長」是否將成趨勢。 圖／取自陳紫渝、何芝寧臉書
陳紫渝及何芝寧確定當選新任里長，網友好奇「正妹選里長」是否將成趨勢。 圖／取自陳紫渝、何芝寧臉書

九合一大選結果紛紛出爐，有「最美里長參選人、永和IU」之稱的新北市永和區永福里里長候選人陳紫渝、「韓星級正妹」新竹市東區埔頂里里長候選人何芝寧都在此次選舉順利當選，有網友就好奇「正妹選里長」是否將成未來趨勢。

一名網友在PTT八卦版以「正妹選里長會不會超越網美成趨勢？」為題發文，表示近幾次選舉都有不少年輕人出來選里長，而在本次選舉又有「正妹」出來選，且效果還不錯。

原PO表示，台灣目前有許多里長都是「萬年老里長」，因此難得有年輕人出來，且又是正妹，里長的政黨背景跟政績也不太容易影響投票意向，因此好奇「正妹選里長」是不是將成趨勢，甚至可能比當網美、網紅或模特兒還更有發展性？

網友表示「網美比較賺吧，里長累死」、「不過里長不算公務員，還是可兼網美XD」、「很好啊，服務里民也賞心悅目」、「選誰都一樣，有何理由不投給正妹」、「里長伯—>里長妹，臺灣民主大進步」。

2022大選 何芝寧 陳紫渝 選民論戰

延伸閱讀

大選結果綠營若選出「2種情況」 媒體人預測：各派系蠢蠢欲動

藍營領先多縣市 林濁水「一字」表達無奈之情

開票緊張「這2縣市」拉鋸戰超驚人 網：恐是今晚最大驚奇

謝金河稱綠營若輸「對經濟未必有利」 網：週一開盤拚手速？

相關新聞

民進黨開票多落後…高嘉瑜開第一砲抓戰犯 狂批側翼、網軍到處出征

九合一選舉正在開票中，民進黨多數縣市候選人暫時落後，民進黨立委高嘉瑜今天下午在政論節目觀看開票時開第一砲抓戰犯，痛批側翼...

民進黨輸慘了 何志偉痛批「黑道進核心」：難怪選情會核爆

九合一選舉結果出爐，民進黨選情慘敗，民進黨立委何志偉表示，這次選舉忘記謙卑，又讓黑道進入核心，難怪選情會核爆，民進黨台北...

陳其邁沒衝破百萬票目標 學者曝他勝選原因：藍營一開始就輸一截

高雄市長選舉一役，高雄市長毫無懸念順利連任，雖選情冷導致投票率低，未衝出原先設定的百萬票，陳其邁目前開出76萬餘票。文化...

基隆市長選舉／綠營林右昌滿意度達八成…為何8年後被藍翻轉？關鍵因素曝光

基隆市長林右昌執政8年，立委蔡適應主打延續施政，但施壓國防部疑雲、與黑道餐會交往密切都沒有說清楚，尤其高雄市前市長韓國瑜...

藍綠廝殺！他問敗選主因及戰犯為何？ 鄉民直指「1關鍵」

今（26）日是九合一大選投票日，投票時間從上午8時至下午4時止，選票也陸續開出。對此，就有一名網友PO文表示，選舉結果一定有贏有輸，「不管哪一黨，可以先幫忙想...

大選結果綠營若選出「2種情況」 媒體人預測：各派系蠢蠢欲動

九合一選舉結果將出爐，2018年縣市長選舉國民黨拿下15席、民進黨拿下6席，資深媒體人黃揚明在《週末大爆卦》節目透露，若這次綠營6都拿下3都，可以定調比上屆好、是一個小勝，讓總統黨內初選很精彩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。