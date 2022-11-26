新竹開票刺激 網揭「本屆最慘是他」：選完退黨退休嗎？

新竹市長選情受注目，民眾黨高虹安與民進黨沈慧虹一開始不斷拉鋸，後來高虹安持續領先，自行宣布當選，國民黨林耕仁則遙遙落後兩位候選人，票數僅不到高虹安的1/3，引起鄉民熱烈討論。

一名網友在PTT HatePolitics板發文，以「林耕仁選完會宣布退黨嗎?」為題，直呼「也太慘了吧？被黨內背刺、被選民棄保！會不會選完就直接宣布退黨加退休阿，老實人直接被玩殘，本屆選舉最慘的應該就是大仁哥 （林耕仁）了吧？」

文章一出，網友紛紛在底下留言「完全被棄保耶」、「他一開始就打空戰就不會這樣了」、「自已打到一半就放棄，結果被棄的最乾淨的就是他」、「他應該會去搶立委」、「可以改加入民進黨」。

林耕仁於今晚7點半宣布敗選，他說，他讓大家失望了，這次的結果顯示他沒有符合市民的期待，無法獲得更多市民朋友的支持，所有的責任都由他來承擔，在此向大家說聲對不起。

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