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開票緊張「這2縣市」拉鋸戰超驚人 網：恐是今晚最大驚奇

聯合新聞網／ 綜合報導
網友認為今晚台南、屏東是「最大驚奇」。圖為投票示意圖。記者劉學聖／攝影
網友認為今晚台南、屏東是「最大驚奇」。圖為投票示意圖。記者劉學聖／攝影

九合一大選開票結果紛紛出爐，除了相當受矚目的台北市、桃園市、新竹市等選情激烈的區域之外，網友意外發現台南市及屏東縣也呈現激戰，藍綠票數不斷拉鋸，讓許多網友相當驚訝。

一直以來台南和屏東都被認為是綠營支持者較多的縣市，然而一名網友在PTT政黑版發文，認為台南和屏東可能是今天「最大驚奇」，不僅台南市謝龍介票數超接近，屏東縣蘇清泉也是票數非常接近。

原PO認為，這兩區應該是毫無懸念才對，但是目前竟然呈現拉鋸戰，讓許多人跌破眼鏡。

網友對此表示「屏東應該有機會翻，台南還是難」，也有網友認為「屏東分裂 初選殺太慘了」、「某米自以為跑去跟黑道勾結以為藍綠通吃，搞到現在身邊哪些人是窩裡反也不知道，當選也很危險」。

國民黨台南市長候選人謝龍介今晚7點宣布敗選，恭喜黃偉哲連任成功，他說，雖然就差那麼一點，有遺憾，但台南沒有瓦解的本錢，籲請民眾未來4年繼續支持黃偉哲，讓台南比過去4年更好。

屏東開票至今，雙方票數仍呈現拉鋸，票數差距一直在七千到五千之間，支持者在現場焦急等待。

2022大選 謝龍介 黃偉哲 蘇清泉 選民論戰

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