快訊

台北市議員當選名單／港湖最高票！李彥秀回鍋當選市議員「接下來和萬安市長並肩同行」

台北市長開票結果／擁抱蔣孝嚴 蔣萬安宣布當選：台北光榮篇章又翻過一頁

台北市議員當選名單／徐巧芯高票連任 興奮大喊「巧芯巧芯得第一啦！」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍營領先多縣市 林濁水「一字」表達無奈之情

聯合新聞網／ 綜合報導
蔣萬安票數領先對手，競選總部前的支持者歡欣鼓舞，氣氛沸騰。記者林澔一/攝影
蔣萬安票數領先對手，競選總部前的支持者歡欣鼓舞，氣氛沸騰。記者林澔一/攝影

2022九合一大選陸續開票中，各地選情陸續明朗，縣市長的藍綠競爭備受矚目，藍綠兩營的縣市長戰況激烈，目前開票情況來看，國民黨領先13縣市，民進黨則在台南市、高雄市、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣取得優勢，讓民進黨前立委在臉書上以「慟」一字表達無奈之情。

雖然民進黨在5地方縣市首長戰況不錯，但國民黨則是在台北市、新北市、桃園市、台中市、基隆市、新竹縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、連江縣等13縣市取得優勢。兩黨縣市板塊落差大，讓人相當緊張。

根據《ETtoday新聞雲》報導，曾有綠營立委私下說，若台北、桃園都贏，代表民進黨大勝；若臺北贏、桃園輸，雖然丟掉桃園，但拿下具指指標性的首都，代表民進黨小贏。但若台北輸，桃園也輸，那意味著民進黨大輸，這攸關黨主席蔡英文是否請辭。

開票階段趨近尾聲，目前基隆市：謝國樑（國民黨）、台北市：蔣萬安（國民黨）、新北市：侯友宜（國民黨）、桃園市：張善政（國民黨）、新竹市：高虹安（民眾黨）、新竹縣：楊文科（國民黨）、苗栗縣：鍾東錦（無黨籍）、台中市：盧秀燕（國民黨）、彰化縣：王惠美（國民黨）、南投縣：許淑華（國民黨）、雲林縣：張麗善（國民黨）、嘉義縣：翁章梁（民進黨）、台南市：黃偉哲（民進黨）、高雄市：陳其邁（民進黨）、宜蘭縣：林姿妙（國民黨）、花蓮縣：徐榛蔚（國民黨）、台東縣：饒慶鈴（國民黨）、澎湖縣：陳光復（民進黨）、金門縣：陳福海（無黨籍）、連江縣：王忠銘（國民黨）皆已自行宣布當選。

更多最新最快當選名單，請鎖定聯合新聞網開票結果

2022大選 選民論戰 林濁水

延伸閱讀

台南市長即時開票／黃偉哲領先謝龍介 開了2小時「票數拉不開」

台北市長即時開票／陳時中2兒現身競總 打破低迷氣氛與支持者互相打氣

苗栗縣長開票結果／開票一路落後 國民黨籍謝福弘自行宣布敗選

不斷更新／大選即時開票中！侯友宜率先超過50萬票 陳其邁領先9萬票

相關新聞

民進黨開票多落後…高嘉瑜開第一砲抓戰犯 狂批側翼、網軍到處出征

九合一選舉正在開票中，民進黨多數縣市候選人暫時落後，民進黨立委高嘉瑜今天下午在政論節目觀看開票時開第一砲抓戰犯，痛批側翼...

基隆市長選舉／綠營林右昌滿意度達八成…為何8年後被藍翻轉？關鍵因素曝光

基隆市長林右昌執政8年，立委蔡適應主打延續施政，但施壓國防部疑雲、與黑道餐會交往密切都沒有說清楚，尤其高雄市前市長韓國瑜...

藍綠廝殺！他問敗選主因及戰犯為何？ 鄉民直指「1關鍵」

今（26）日是九合一大選投票日，投票時間從上午8時至下午4時止，選票也陸續開出。對此，就有一名網友PO文表示，選舉結果一定有贏有輸，「不管哪一黨，可以先幫忙想...

大選結果綠營若選出「2種情況」 媒體人預測：各派系蠢蠢欲動

九合一選舉結果將出爐，2018年縣市長選舉國民黨拿下15席、民進黨拿下6席，資深媒體人黃揚明在《週末大爆卦》節目透露，若這次綠營6都拿下3都，可以定調比上屆好、是一個小勝，讓總統黨內初選很精彩...

藍營領先多縣市 林濁水「一字」表達無奈之情

2022九合一大選陸續開票中，各地選情陸續明朗，縣市長的藍綠競爭更備受矚目，藍綠兩營的縣市長戰況激烈，目前開票情況來看，國民黨領先13縣市，民進黨則在台南市、高雄市、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣取得優勢，讓民進黨前立委在臉書上以「慟」一字表達無奈之情。

「神人級學者」小笠原神準預估蔣萬安當選 狠打臉周玉蔻

被譽為「神人級學者」的日本學者小笠原欣幸10月26日曾預估九合一選舉結果，民進黨5席、國民黨15席（嘉義市延後選舉）、民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。