藍營領先多縣市 林濁水「一字」表達無奈之情

2022九合一大選陸續開票中，各地選情陸續明朗，縣市長的藍綠競爭備受矚目，藍綠兩營的縣市長戰況激烈，目前開票情況來看，國民黨領先13縣市，民進黨則在台南市、高雄市、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣取得優勢，讓民進黨前立委在臉書上以「慟」一字表達無奈之情。

雖然民進黨在5地方縣市首長戰況不錯，但國民黨則是在台北市、新北市、桃園市、台中市、基隆市、新竹縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、連江縣等13縣市取得優勢。兩黨縣市板塊落差大，讓人相當緊張。

根據《ETtoday新聞雲》報導，曾有綠營立委私下說，若台北、桃園都贏，代表民進黨大勝；若臺北贏、桃園輸，雖然丟掉桃園，但拿下具指指標性的首都，代表民進黨小贏。但若台北輸，桃園也輸，那意味著民進黨大輸，這攸關黨主席蔡英文是否請辭。

開票階段趨近尾聲，目前基隆市：謝國樑（國民黨）、台北市：蔣萬安（國民黨）、新北市：侯友宜（國民黨）、桃園市：張善政（國民黨）、新竹市：高虹安（民眾黨）、新竹縣：楊文科（國民黨）、苗栗縣：鍾東錦（無黨籍）、台中市：盧秀燕（國民黨）、彰化縣：王惠美（國民黨）、南投縣：許淑華（國民黨）、雲林縣：張麗善（國民黨）、嘉義縣：翁章梁（民進黨）、台南市：黃偉哲（民進黨）、高雄市：陳其邁（民進黨）、宜蘭縣：林姿妙（國民黨）、花蓮縣：徐榛蔚（國民黨）、台東縣：饒慶鈴（國民黨）、澎湖縣：陳光復（民進黨）、金門縣：陳福海（無黨籍）、連江縣：王忠銘（國民黨）皆已自行宣布當選。

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