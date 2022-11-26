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實況主國動選前分析22縣市長誰當選 除「這兩縣」其餘全對！

聯合新聞網／ 綜合報導

知名實況主「國動」張葦航於選前（25日）發布影音預測22縣市首長誰當選，全部神選預測成功。

以下為影音內容：

台北

台北應該最沒爭議，蔣萬安當選，黃珊珊跟陳時中大概55開，就搶誰是第二名。

以目前的型態來說，黃珊珊很難能贏蔣萬安，黃珊珊的對手就是陳時中，只要沒有輸給陳時中，基本上黃珊珊就是贏了。

新北

不太需要分析，很明顯就是侯友宜「躺著選」。

桃園

民眾黨賴香伶可以剃除在外，脫黨參選的鄭寶清也是，初選初期畫面還很多，出來幹譙民進黨，可是也沒有什麼後續，應該被邊緣化了。

國民黨的張善政好像在演學者，感覺沒什麼在打選戰，也很少看在打口水戰，沒什麼畫面；然後民進黨的鄭運鵬就是被一堆名嘴轟炸，看似在打媒體戰，二選一的情況下，蠻難分析的。

但是如果差不多爛的話，還是張善政勝出的機會高，因為桃園一向以來都是藍大於綠，民進黨候選人沒什麼特別的話，一般來說都是藍大於綠。

台中

民進黨的蔡其昌完全不知道在幹嘛，新聞也很少看到，國民黨盧秀燕的畫面也很少。

看起來盧秀燕「躺著選」沒問題，蔡其昌感覺不想選，所以盧秀燕連任沒什麼問題。

沒有激情的地方，很高的機率就是維持現狀。

台南市

台南市感覺有上一點新聞。個人覺得民進黨黃偉哲會贏5萬，因為上一屆民進黨還沒那麼臭的時候，有「虧雞福來爹」之稱的林義豐分了很多票。藍綠的票數沒有差很多，票數差5萬多票。

個人覺得黃偉哲市政治理很爛且沒有什麼料，贏個5萬票真的是極限；而且很危險。

高雄

民進黨的陳其邁繼續連任沒有什麼問題。

新竹縣

新竹縣竹南那裡很多客家人，所以應該國民黨的楊文科「躺著選」。

有一些地方看黨籍就知道誰會上，基本上沒有什麼大意外，除非是國民黨執政8年很臭的時候，還有可能有機會翻盤，現在是民進黨最臭的時候，絕對不可能翻盤，一定是客家人全票灌楊文科。

彰化

彰化過去就是國民黨的，現在民進黨執政，蔡英文執政又不好，應該是國民黨的王惠美當選沒什麼問題。

現在是民進黨的低谷時期，總不可能這時候可以翻盤。

南投

南投也不太需要看，基本上就是中國國民黨就對了，就是許淑華躺贏了，也記得她在地方耕耘很久了。

雲林

國民黨的張麗善跟民進黨的劉建國應該會是55開，記得雲林有藍有綠過，雖然上一個執政黨是綠色的，可是現在民進黨很臭，感覺就是55開。

且張麗善是現任雲林縣長，那感覺會是藍大於綠，四年前能選贏，那這屆沒道理會輸。

嘉義

國民黨的王育敏是空降，應該會由民進黨的現任縣長翁章梁連任。

屏東

屏東應該民進黨周春米躺贏。

宜蘭

應該還是國民黨的林姿妙，上一屆都選得贏了，這屆沒有道理輸。

花蓮

就是花蓮王的老婆沒意外。

基隆

感覺國民黨的謝國樑有機會，他在基隆耕耘很久了，在這民進黨最臭的時刻很有可能會當選。

新竹

選前一直有人打民眾黨的高虹安，反而激出選民出來投票，因為有人打表示有機會當選。

而且高虹安的爭議事件其實個人來看是很小的事情，沒有到「一刀斃命」的威脅。

除了澎湖縣是由民進黨陳光復當選，和金門縣無黨籍陳福海當選，其餘縣市都預測正確。

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