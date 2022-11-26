鄭運鵬與張善政票數差距擴大 網友看傻「也輸太慘」

本屆選舉開始以來，桃園市因為「論文門」事件討論度非常高。不少選民從四點結束投票後，開始關注藍綠兩位候選人票數，有網友看到民進黨籍參選人鄭運鵬與國民黨張善政票數落差大，不禁發文「也輸太慘」，掀起許多網友熱論。

該網友在PTT論壇上貼文，自己看開票數字，民進黨籍參選人鄭運鵬票數落後對手張善政非常明顯，覺得「根本被屌打」。「看來他真的很弱，難怪一開始蔡英文不選他出征。我看桃園民進黨已經涼了，也太慘。」

不少網友在下面討論，林智堅參選搞不好還會贏，若小智（林智堅）沒爆的話，桃園也是穩的。也有網友說，選前換將幾乎都輸，藍綠都一樣。不少網友一致認為「當初不換人也許還有機會贏，月月鳥他立委選區就被人噴」，且當時政論節目都忙著談論新竹，都沒在鳥鄭。

有網友稱，鄭運鵬只有宅宅票，跟四叉貓合體真的只有直接下去，但張善政還有韓國瑜相挺可以吸票，更稱蔡英文去救（站台）了鄭運鵬四次還是救不起來，林智堅若沒退選搞不好不會差這麼多。

截至傍晚六點，國民黨參選人張善政穩定領先9萬票，預估還要再一個小時選情才會明朗化。桃園市長投票率雖有58％，但比四年前低。桃園市選委會初估市長投料率不到六成，比四年前市長鄭文燦連任投票率六成還低，顯示選民投票意願不高。

目前全台各地開票仍持續中，聯合新聞網也持續為大家提供最新開票數據。

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