快訊

新竹市長即時開票／敗給勁敵高虹安！民進黨沈慧虹自行宣布敗選

桃園市長開票結果／張善政自行宣布當選 鄭文燦抵鄭運鵬總部準備談話

高雄市議員開票結果／「韓流」還在！許崑源女兒票數衝第一 放炮慶勝選

大選結果綠營若選出「2種情況」 媒體人預測：各派系蠢蠢欲動

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為陳時中選前之夜造勢晚會。圖／聯合報系資料照片
圖為陳時中選前之夜造勢晚會。圖／聯合報系資料照片

九合一選舉結果將出爐，2018年縣市長選舉國民黨拿下15席、民進黨拿下6席，資深媒體人黃揚明《週末大爆卦》節目透露，若這次綠營6都拿下3都，可以定調比上屆好、是一個小勝，讓總統黨內初選很精彩，如果大敗就會找戰犯，各派系都會蠢蠢欲動。

黃揚明表示，6席就叫作2018標準，低於2018標準是要黨主席辭職、閣揆下台的，「選成這樣，黨內就會有人說，你敢留下來嗎？一定會有人放砲」，所以綠營至少要求7，而且最好是多拿下一個直轄市，「如果6都拿3都，蔡英文可以繼續做她的黨主席，蘇貞昌繼續衝衝衝，繼續迎向2024，看是要交棒給誰」。

黃揚明強調民進黨會在2種情況下派系蠢蠢欲動，一種叫大敗，大敗的時候大家紛紛找戰犯，所以派系蠢蠢欲動，另外一種叫大勝「如果陳時中槓上開花，又加上去，台北也拿下來？那不得了！」民進黨內部會有一股力量認為情勢大好，於是各派系也會蠢蠢欲動，總統初選會很精彩。

他認為台北市如果陳時中當選，陳建仁是榮譽主委，這個角色在總統初選就有可能馬上浮出來，和賴清德兩人勢必要面對一場初選；如果陳時中最後沒有當選，陳建仁、英系就挫敗了，因此可從台北市的角度去觀察綠營後續的效應。

2022大選 陳時中 陳建仁 蔡英文 選民論戰 黃揚明 民進黨

延伸閱讀

他搭高鐵返鄉投票「身分證竟放台北」 人品好上演神逆轉

「投票所1景象」里長狂廣播 名嘴急喊：這個是我們的權利

相關新聞

民進黨開票多落後…高嘉瑜開第一砲抓戰犯 狂批側翼、網軍到處出征

九合一選舉正在開票中，民進黨多數縣市候選人暫時落後，民進黨立委高嘉瑜今天下午在政論節目觀看開票時開第一砲抓戰犯，痛批側翼...

藍綠廝殺！他問敗選主因及戰犯為何？ 鄉民直指「1關鍵」

今（26）日是九合一大選投票日，投票時間從上午8時至下午4時止，選票也陸續開出。對此，就有一名網友PO文表示，選舉結果一定有贏有輸，「不管哪一黨，可以先幫忙想...

大選結果綠營若選出「2種情況」 媒體人預測：各派系蠢蠢欲動

九合一選舉結果將出爐，2018年縣市長選舉國民黨拿下15席、民進黨拿下6席，資深媒體人黃揚明在《週末大爆卦》節目透露，若這次綠營6都拿下3都，可以定調比上屆好、是一個小勝，讓總統黨內初選很精彩...

分析／韓國瑜強力助攻 許崑源女兒許采蓁殺出重圍勝出

高雄市眾多藍軍市議員候選人，多人打出「韓國瑜牌」，韓大多是「獻聲」支持，讓候選人能在宣傳車播放，或透過臉書等社群放送，唯...

鄭運鵬與張善政票數差距擴大 網友看傻「也輸太慘」

本屆選舉開始以來，桃園市因為「論文門」事件討論度非常高。不少選民從四點結束投票後，開始關注藍綠兩位候選人票數，有網友看到民進黨籍參選人鄭運鵬與國民黨張善政票數落差大，不禁發文「也輸太慘」，掀起許多網友熱論。

北市選情膠著！吳子嘉爆蔣萬安會當選 估贏陳時中10萬票

九合一大選今（26）日舉行，其中台北市長呈現「三腳督」的激戰狀況。《美麗島電子報》董事長吳子嘉上節目時表示，他預測國民黨候選人蔣萬安將會當選台北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。