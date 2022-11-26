大選結果綠營若選出「2種情況」 媒體人預測：各派系蠢蠢欲動

九合一選舉結果將出爐，2018年縣市長選舉國民黨拿下15席、民進黨拿下6席，資深媒體人黃揚明在《週末大爆卦》節目透露，若這次綠營6都拿下3都，可以定調比上屆好、是一個小勝，讓總統黨內初選很精彩...

2022-11-26 18:47