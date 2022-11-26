大選結果綠營若選出「2種情況」 媒體人預測：各派系蠢蠢欲動
九合一選舉結果將出爐，2018年縣市長選舉國民黨拿下15席、民進黨拿下6席，資深媒體人黃揚明在《週末大爆卦》節目透露，若這次綠營6都拿下3都，可以定調比上屆好、是一個小勝，讓總統黨內初選很精彩，如果大敗就會找戰犯，各派系都會蠢蠢欲動。
黃揚明表示，6席就叫作2018標準，低於2018標準是要黨主席辭職、閣揆下台的，「選成這樣，黨內就會有人說，你敢留下來嗎？一定會有人放砲」，所以綠營至少要求7，而且最好是多拿下一個直轄市，「如果6都拿3都，蔡英文可以繼續做她的黨主席，蘇貞昌繼續衝衝衝，繼續迎向2024，看是要交棒給誰」。
黃揚明強調民進黨會在2種情況下派系蠢蠢欲動，一種叫大敗，大敗的時候大家紛紛找戰犯，所以派系蠢蠢欲動，另外一種叫大勝「如果陳時中槓上開花，又加上去，台北也拿下來？那不得了！」民進黨內部會有一股力量認為情勢大好，於是各派系也會蠢蠢欲動，總統初選會很精彩。
他認為台北市如果陳時中當選，陳建仁是榮譽主委，這個角色在總統初選就有可能馬上浮出來，和賴清德兩人勢必要面對一場初選；如果陳時中最後沒有當選，陳建仁、英系就挫敗了，因此可從台北市的角度去觀察綠營後續的效應。
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