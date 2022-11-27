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投開票所巡簽表竟寫女友名字還上傳IG 三重警員記過調職 所長連帶處分

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投開票所巡簽表竟寫女友名字還上傳IG 三重警員記過調職 所長連帶處分

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
三重警分局陳姓警員一時好玩，在投開票所的巡簽表亂簽女友名字，還拍照上傳IG，隨即就被截圖爆料。圖／取自臉書「靠北police」
三重警分局陳姓警員一時好玩，在投開票所的巡簽表亂簽女友名字，還拍照上傳IG，隨即就被截圖爆料。圖／取自臉書「靠北police」

新北市三重警分局1名年輕警員，昨天在選舉投開票所執行安全維護勤務，女友特地前往探班，他卻一時興起，在巡簽表寫下女友名字，還拍照上傳IG，隨即就被截圖爆料。分局立即核予記過1次並調整服務單位，所長連帶處分申誡1次。

該員是厚德派出所警員，昨天上午10時許投票時段，女友去探班，他一時好玩在長官督勤的巡簽表上簽女友名字，還自行拍照上傳IG限時動態，之後馬上把簽名塗銷，但已被截圖上傳到「靠北police」臉書粉專爆料。

三重警分局獲悉立即查處，督察組認為該名警員行為違反勤務規定、影響警譽，核予記過1次並調整服務單位調職到其他派出所，原單位厚德派出所所長連帶申誡1次。

三重警分局陳姓警員一時好玩，在投開票所的巡簽表亂簽女友名字還上傳IG，隨即就被截圖爆料。圖／取自臉書「靠北police」
三重警分局陳姓警員一時好玩，在投開票所的巡簽表亂簽女友名字還上傳IG，隨即就被截圖爆料。圖／取自臉書「靠北police」

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