投開票所巡簽表竟寫女友名字還上傳IG 三重警員記過調職 所長連帶處分
新北市三重警分局1名年輕警員，昨天在選舉投開票所執行安全維護勤務，女友特地前往探班，他卻一時興起，在巡簽表寫下女友名字，還拍照上傳IG，隨即就被截圖爆料。分局立即核予記過1次並調整服務單位，所長連帶處分申誡1次。
該員是厚德派出所警員，昨天上午10時許投票時段，女友去探班，他一時好玩在長官督勤的巡簽表上簽女友名字，還自行拍照上傳IG限時動態，之後馬上把簽名塗銷，但已被截圖上傳到「靠北police」臉書粉專爆料。
三重警分局獲悉立即查處，督察組認為該名警員行為違反勤務規定、影響警譽，核予記過1次並調整服務單位調職到其他派出所，原單位厚德派出所所長連帶申誡1次。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言