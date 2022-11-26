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北市選舉違規共9件10人 將依法函送究辦

中央社／ 台北26日電
九合一選舉結合修憲公民複決今天投票，台北市警察局統計全天選舉違規共計9件、10人。記者邱德祥／攝影
九合一選舉結合修憲公民複決今天投票，台北市警察局統計全天選舉違規共計9件、10人。記者邱德祥／攝影

九合一選舉結合修憲公民複決今天投票，台北市警察局統計全天選舉違規共計9件、10人，其中撕毀選票4件、違法攝影4件和制止不聽1件，將函送台北市選委會或地檢署究辦。

2022年九合一地方選舉今天落幕，根據台北市警察局最新統計資料顯示，全天選舉違規共計有9件。

首先，撕毀選票部分共計4件，分別為北投、內湖、大安和文山區各1件，警方均依據違反選罷法110條製作筆錄後，函請市選委會裁處。

其次，違法攝影也有4件，包括信義、中山、北投和文山區都各1件，警依據違反選罷法65條製作筆錄後，移請地檢署偵處。

此外，文山區還有1件制止不聽案件，為監票民團成員和1名律師（1男1女）於投開票所30公尺內架設攝影機拍攝，經現場主任管理員及警員勸導及制止，2人仍不聽且繼續其行為，經選監委員審認，並請示檢察官，依違反選罷法108條製作筆錄後，移請地檢署偵處。

2022大選

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