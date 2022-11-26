快訊

不斷更新／大選即時開票中！蔣萬安領先快10萬票 苗栗縣國民黨謝福弘宣布敗選

屏東縣長即時開票／持續拉距！ 周春米微幅領先「不到1萬票」

基隆市長即時開票／綠地變藍天？謝國樑得票數已破8萬 估18點抵達競總

竹縣投票日違規案 候選人投票所外剝橘子給村民吃

中央社／ 新竹縣26日電
新竹市投開票所陸續出現投票人潮。圖中無新聞當事人。記者張裕珍／攝影
新竹市投開票所陸續出現投票人潮。圖中無新聞當事人。記者張裕珍／攝影

選舉投票日，新竹縣疑似多起違規，有人帶手機進入投票所未關機、還有候選人在投開票所外圍剝橘子給村民吃等，相關疑似違規案件由警方帶回偵訊，後續由地檢署及選委會處理。

2022年地方公職人員選舉及18歲公民權憲法修正案公民複決第1案今天進行投票，新竹縣發生多起違規案件，新竹縣選舉委員會表示，相關違規案件將由警方帶回偵訊，後續交由新竹地檢署及新竹縣選委會處理。

新竹縣選委會提供新聞資料指出，竹北市有2起違規事件，有民眾攜出公投票事件，警方正調閱監視器，並請投開票所監察員協助指認攜出者。

另外，有民眾進入投票所手機卻未關機，經查抄違規民眾身分資料後，即讓民眾投完票離開，再通報新竹縣選委會，已通知選委會選監小組協助認定處理，竹北分局處理中。

縣選委會表示，在湖口鄉某投開票所，一名村長候選人在投開票所外圍，約30公尺外，剝橘子給現場逗留的民眾吃，新湖警分局接獲民眾檢舉，立即到場制止發放行為，並將行為人帶回分局處理。

2022大選 新竹縣選舉 選委會 投票

延伸閱讀

北市投票率 市選委會初估64%較2018略低

不主動給選票？公投票發放爭議民怨四起 雲林選委會通令這樣做

台中原民持通知單領嘸票「剝奪我投票權」 中選會：民眾先離開

九合一選舉投票 北部雨勢趨緩投票所現人潮

相關新聞

九合一選舉 新北違反選罷法13件15人 有媽媽冒女兒名義投票

九合一選舉投票在今天下午4時投票結止，新北市違反選罷法共13件15人，其中多為撕選票，有8件8人，均依違反選罷法函送新北...

投票結束 全國涉違反選罷法共70件72人

根據警政署統計，截至下午16時許，全國涉違反選罷法案件共70件72人，違反情況如下：

為提高投票率買票買到選前之夜 雲林再查獲3起賄選

買票買到選前之夜！盡管已進入投票倒數計時，但雲林縣查賄小組查賄腳步未停止，雲林地檢署昨天再查獲三起賄選，其中更有鄉長、鄉...

看到就氣！高雄婦人撕毀里長選票 當場被逮恐吞5萬罰單

九合一大選併修憲複決今天上午進行投票，高雄市鼓山區自強里活動中心投開票所，今下午1時35分許，53歲徐姓婦人在投票時，被...

撕下圈選人投入票匭才完成？ 蘆洲7旬婦這舉動遭法辦

新北市蘆洲區74歲丁姓婦人，今天上午前往得勝街第720號投開票投票，卻將圈選的市長及議員候選人欄位撕下，等她欲將4張選票...

九合一大選中市9起違規 攜帶手機進投票所最多

九合一大選今天登場，選舉進入開票階段。台中市選委會表示，台中市共發生9起違規事件，其中有5起攜帶手機進投票所，1起意圖攜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。