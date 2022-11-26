竹縣投票日違規案 候選人投票所外剝橘子給村民吃

選舉投票日，新竹縣疑似多起違規，有人帶手機進入投票所未關機、還有候選人在投開票所外圍剝橘子給村民吃等，相關疑似違規案件由警方帶回偵訊，後續由地檢署及選委會處理。

2022年地方公職人員選舉及18歲公民權憲法修正案公民複決第1案今天進行投票，新竹縣發生多起違規案件，新竹縣選舉委員會表示，相關違規案件將由警方帶回偵訊，後續交由新竹地檢署及新竹縣選委會處理。

新竹縣選委會提供新聞資料指出，竹北市有2起違規事件，有民眾攜出公投票事件，警方正調閱監視器，並請投開票所監察員協助指認攜出者。

另外，有民眾進入投票所手機卻未關機，經查抄違規民眾身分資料後，即讓民眾投完票離開，再通報新竹縣選委會，已通知選委會選監小組協助認定處理，竹北分局處理中。

縣選委會表示，在湖口鄉某投開票所，一名村長候選人在投開票所外圍，約30公尺外，剝橘子給現場逗留的民眾吃，新湖警分局接獲民眾檢舉，立即到場制止發放行為，並將行為人帶回分局處理。