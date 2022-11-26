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新竹縣6違規 主任管理員涉引導選民投特定鄉長候選人 當場撤換送辦

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
選舉投票日，新竹縣今天上午傳出6起違規，其中4起涉及刑案。記者王淑君／攝影
選舉投票日，新竹縣今天上午傳出6起違規，其中4起涉及刑案。記者王淑君／攝影

竹北市新港里投開票所今早8點多，有市民代表候選人直接把宣傳車開到投開票所外疑似違規事件。圖／讀者提供
竹北市新港里投開票所今早8點多，有市民代表候選人直接把宣傳車開到投開票所外疑似違規事件。圖／讀者提供

選舉投票日，新竹縣今天上午傳出6起違規，其中4起涉及刑案，已由檢警承辦中。違規事件包含湖口鄉顯聖宮的第292號投開票所，黃姓主任管理員遭檢舉涉嫌引導選民圈選某特定鄉長候選人，立即被新竹縣選委會撤換，並交警方帶回偵訊；另有村長候選人在湖口新湖國中投開票所外涉嫌分送橘子賄選；竹北有2人攜出選票，都已由檢警偵辦中。

新竹縣選委會接獲通報，今早竹縣共發生5起選舉違規以及1起投訴事件，事發地點在竹北及湖口。其中湖口第292投開票所，上午10點初，黃姓女主任管理員被選民檢舉涉嫌引導其母親圈選特定鄉長候選人，黃女當場遭撤換並交由檢警偵訊。

同樣發生在湖口，某范姓村長候選人在新湖國中外面發橘子，被認定涉嫌賄選嫌疑，已遭帶走偵辦；湖口鄉第279投開票所則有民眾疑因遷居，只能領取縣長、縣議員、鄉長選票和公投票，完成投票後他向選務人員抗議，聲稱沒有領到公投票，新竹縣選委會正釐清中。

此外，在竹北市鳳岡路第129號投開票所，先後有2人因將選票攜出遭送辦。竹北隘口里集會所第27投開票所，發生選民投票時手機響鈴事件，做完筆錄後會依法裁罰。

據了解，竹北市新港里投開票所今早8點多，有市民代表候選人直接把宣傳車開到投開票所外疑似違規事件；警方表示未接獲報案，縣選委會也表示此案未在選委會入案，應是當場已立即遭選務相關人員勸導離開。新竹縣選委會提醒，依據公職人員選舉罷免法56條第2項規定，不得在投票日從事競選、助選或罷免活動；呼籲民眾切勿以身試法。

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