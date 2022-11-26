快訊

BA.5次世代疫苗 12月起安排校園接種

朱立倫投票穿「KMT」外套 網質疑違反選罷法規定

投票日仍逾萬人確診 本土+1萬3218、境外51例、29死

詢問修憲複決內容未受理睞 高雄男撕公投票送辦

中央社／ 記者洪學廣高雄26日電

九合一大選併修憲複決今天投開票，高雄嚴姓男子上午前往大社投票時，因看不懂公投內容又質疑現場人員不理他，憤而撕毀公投票，選務和警衛人員處理，全案送請高市選委會裁罰。

九合一大選併首次修憲複決今天投開票，但高雄67歲嚴男上午10時許前往大社區觀音社區發展協會投開票所投票時，因不懂18歲公民權修憲複決公投內容，又質疑詢問現場工作人員未受理睬，進而情緒失控撕毀公投票。

高雄市政府警察局仁武分局向中央社記者指出，現場選務人員及警衛人員發現後立即處理，並帶案偵辦，送請高雄市選舉委員會裁罰。

依據公民投票法第44條規定，將公投票或選舉票以外之物投入票匭，或故意撕毀領得公投票者，處新台幣5000元以上5萬元以下罰鍰。

2022大選

延伸閱讀

看不懂公投內容投錯反悔 南投2起撕毀公投票

台南歸仁婦人撕掉公投票丟垃圾桶離去 警尋人送辦

投票日高雄天氣晴 高鐵多班南下列車票熱銷

高雄市驚傳現場將選票撕毀 67歲男稱因不懂公投內容

相關新聞

高雄市驚傳現場將選票撕毀 67歲男稱因不懂公投內容

高雄這次九合一大選被說選情冷，但選舉當日卻不平靜。今天上午在大社區傳出有民眾在投票現場撕毀公投選票，目睹人員立刻通報在場...

新北林口3香港移民攜票外出 被攔下稱：不熟悉投票流程

今天是九合一選舉投票日，上午近10時許，有3名香港移民，前往林口區頭湖國小第0199號投開票所投票，疑因不熟悉投票流程，...

獨／投票所帶手機「只要關靜音」？民眾憂影響公正性

九合一大選投票日，桃園市有民眾發現，過去選舉規定不能帶手機入內，但這次卻只被提醒「關靜音」，有的投開票所則要求「關機」，...

永和男蓋章撕爛市長、公投票 新北5小時內6人違法撕選票

新北首起撕毀選票。新北市永和區網溪國小投開票所，今天早上10點25分傳出有選民撕毀選票，一名45歲施姓男子領完票後，走進...

台南投票所上午傳2起攜票、撕毀選票事件 最高可罰5萬

今天投票日，台南天氣晴朗，一早許多投票所外即有選民排隊準備投票，台南市選委會表示，上午發生2起違法事件，分別為1起選民攜...

5.2萬警力維護選務治安 投票日涉違選罷法45件47人

根據警政署統計，截至下午1時止，全國涉違反選罷法共計45件47人，其中以撕毀、攜出選票26件28人及攜帶手機進入投票所1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。