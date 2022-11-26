詢問修憲複決內容未受理睞 高雄男撕公投票送辦

九合一大選併修憲複決今天投開票，高雄嚴姓男子上午前往大社投票時，因看不懂公投內容又質疑現場人員不理他，憤而撕毀公投票，選務和警衛人員處理，全案送請高市選委會裁罰。

九合一大選併首次修憲複決今天投開票，但高雄67歲嚴男上午10時許前往大社區觀音社區發展協會投開票所投票時，因不懂18歲公民權修憲複決公投內容，又質疑詢問現場工作人員未受理睬，進而情緒失控撕毀公投票。

高雄市政府警察局仁武分局向中央社記者指出，現場選務人員及警衛人員發現後立即處理，並帶案偵辦，送請高雄市選舉委員會裁罰。

依據公民投票法第44條規定，將公投票或選舉票以外之物投入票匭，或故意撕毀領得公投票者，處新台幣5000元以上5萬元以下罰鍰。