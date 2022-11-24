快訊

世足賽／比利時1比0險勝加拿大 追平預賽最長連勝紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

洋香瓜「瘋欉」可適用天災救助 陳吉仲：當然聽我的

聯合報／ 記者彭宣雅／台北報導
農委會主委陳吉仲昨在立法院經濟委員會裡，直接推翻第一線專家的勘災認定，指台南洋香瓜「瘋欉」是氣候造成。記者曾學仁／攝影
農委會主委陳吉仲昨在立法院經濟委員會裡，直接推翻第一線專家的勘災認定，指台南洋香瓜「瘋欉」是氣候造成。記者曾學仁／攝影

高雄美濃橙蜜香小番茄因「瘋欉」（無法繼續生長），在民代要求下多次勘災，病蟲害最後被農委會列為農業天然災害現金救助區；此例一開，不僅嘉義縣、台南市的小番茄陸續要求現金救助，其他農產品也紛紛開口。台南洋香瓜昨天就直接在國會殿堂翻盤，從原本的「管理問題導致病蟲害」，逆轉成為「氣候引起」，只要災損超過二成，就可得到政府現金救助。

救助小番茄 遭疑選舉考量

美濃橙蜜香小番茄因嚴重「瘋欉」、裂果而得到現金救助，但依農業天然災害救助辦法，病蟲害防治失敗、植物疫病等並未列入救助項目；農改場各專家第一時間因應地方要求，還是到現場勘災，仍未能通過救助，在多位地方民代關注下，再勘第二次又未過；不料最後農委會拍板是天災，給予現金救助，遭質疑是選舉考量。

當時農委會主委陳吉仲稱，「瘋欉」是最後結果，但是因為八、九月高溫跟雨量減少、氣候條件改變所造成，經專家會議後認定為「天災」，氣候異常造成更多農作物疾病。

農業天然災害認定爭議 製表╱彭宣雅
農業天然災害認定爭議 製表╱彭宣雅

台南洋香瓜 綠委要求比照

此例一開，不僅嘉義縣、雲林縣的小番茄災損上周都公告為現金救助地區，昨天立委陳亭妃也替台南的洋香瓜打抱不平，但農委會農糧署副署長姚志旺說，同仁到現場會勘，認定是有田間管理問題導致病蟲害；陳亭妃不滿指出，從安南區、北門、後壁，洋香瓜都長不大，是溫度還是雨量造成都不得而知，但若不是氣候問題，損失怎麼辦？

陳亭妃說，小番茄是天災，洋香瓜就不是，「洋香瓜比較細漢？」農委會說是農民管理問題，「這是甚麼X話？是否要叫你（陳吉仲）去才有用，才能變成天然災害？」要聽誰的？

陳吉仲回覆「當然聽我的」，當場翻盤，指洋香瓜病蟲害是因氣候引起，表示會要求農改場、農糧署本周再到現場會勘彙整，但一定要災損超過二成才能認定為災損，核定天然災害現金救助。隨後立委蘇治芬也表示，雲林黑金剛也納災損，但油豆未納，因為被認定為病蟲害，不是天災。

專家：不是主委說了算　

陳李農改研究團隊執行長李武忠表示，農業天災認定有制度規範，不是一個人獨斷決定，也不能擴大解釋，既然已有專業人員現場勘災，認定不是主委說了算，如有爭議，應由專家開會討論，並非「官大學問大」，直接駁回第一線勘災人員的認定是不尊重專業，也不尊重現有制度，他呼籲第一線技術人員應挺直腰桿、捍衛專業。

災損 農委會 台南 陳亭妃 陳吉仲 農改場 農糧署 蘇治芬

延伸閱讀

【重磅快評】班班吃變班班等 陳吉仲膨風可見一「斑」

【重磅快評】等魚長大的陳吉仲 那來本事管好蛋價？

「班班有石斑」驚傳供應不及恐暫緩 陳吉仲回應了

立委嘆蛋價回不去 陳吉仲：只承諾解決「蛋荒」沒說解決「蛋價」

相關新聞

洋香瓜「瘋欉」可適用天災救助 陳吉仲：當然聽我的

高雄美濃橙蜜香小番茄因「瘋欉」（無法繼續生長），在民代要求下多次勘災，病蟲害最後被農委會列為農業天然災害現金救助區；此例...

新聞眼／政務官秀下限 任令農業空轉

一個在國會殿堂聲稱不負責解決蛋價的農委會主委，卻在國會殿堂當場推翻第一線勘災人員的專業與尊嚴，將台南洋香瓜「瘋欉」病蟲害...

「班班吃石斑」政策跳票 陳吉仲：供給學校的魚要更大隻

石斑魚遭中國大陸禁止輸入後，為搶救石斑魚，政府砸六億元，要讓中小學生的營養午餐本學期月吃一次石斑魚，共要吃四次，但傳出部...

病蟲害或氣候影響 看懂農業天災認定爭議

聯合報每天推出「圖解新聞」，希望藉由圖像設計幫助讀者理解生硬內容。這次的圖表帶你瞭解如何認定農業天然災害，以及近期兩個「翻盤」的案例。

餐盒業者：大家同時吃石斑 調度就有問題

政府砸六億元執行「班班吃石斑」，才剛「開吃」沒多久，就傳出部分縣市缺貨。中華民國餐盒同業公會理事長陳明信坦言，當所有人同...

蛋價回不去？ 陳吉仲：只承諾解決蛋荒

行政院主計總處日前公布十月ＣＰＩ為百分之二點七二，比九月下降，但雞蛋漲幅卻近四成，四十六個月以來新高。立委昨在立法院經濟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。